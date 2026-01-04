Москвичей предупредили о 20-градусных морозах
К концу следующей недели температура в Москве опустится до минус 22 градусов. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в телеграм-канале.
По словам синоптика, температура в столице будет постепенно снижаться в течение недели. В понедельник, 5 января, она составит минус 2 — минус 5 градусов. К Рождеству, 7 января, в Москве выпадет снег, а температура упадет до минус 7 градусов.
«К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский антициклон, и столбики ночных термометров опустятся до минус 17–22, местами до минус 25 градусов», — написал Тишковец.
Он отметил, что такие показатели на 8–10 градусов ниже положенных по норме климата для этого периода.
С таким прогнозом согласен специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Как рассказал синоптик агентству «Москва», столбик термометра опустится до минус 21 градуса в субботу, 10 января. В Подмосковье в этот день ожидается похолодание до минус 26. В воскресенье, 11 января, температура днем составит около минус 13 градусов.
