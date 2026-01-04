 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Синоптики пообещали москвичам «стабильную зимнюю погоду»

Жителей Москвы 4 января ждет зимняя погода с легкими снежными осадками, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Днем температура днем опустится до минус шести градусов, а влажность при этом будет высокой — 87%. Такое сочетание создаст «ощущение настоящей зимней свежести», считают синоптики.

Ветер ожидается северный, умеренной силы, со скоростью около 2,5 м/с, атмосферное давление — в пределах нормы, на уровне 729 мм рт. ст.

До конца недели москвичи могут ожидать «стабильную зимнюю погоду», говорится в прогнозе. Дневные температуры будут колебаться в пределах от минус трех до минус пяти градусов, а ночью — опускаться до минус восьми градусов.

Снегопады сохранятся, их интенсивность будет варьироваться от легких до умеренных. Атмосферное давление останется в диапазоне 725-730 мм рт. ст.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Москва прогноз погоды синоптики
Материалы по теме
Москвичей предупредили о снегопадах в новогодние праздники
Общество
Москвичам спрогнозировали морозный и снежный день
Общество
Москвичей предупредили о 15-градусных морозах в новогоднюю ночь
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Президент Колумбии ответил на угрозы Трампа после операции в Венесуэле Политика, 07:58
Синоптики пообещали москвичам «стабильную зимнюю погоду» Общество, 07:37
За ночь над российскими регионами сбили 90 украинских беспилотников Политика, 07:30
Экономколлегия Верховного суда удовлетворила 98% рассмотренных жалоб Политика, 07:00
В Белгородской области из-за дронов пострадала женщина Политика, 06:46
Berliner Zeitung сообщила о сигнале Киеву операцией США в Венесуэле Политика, 06:18
Верховный суд Венесуэлы назначил и.о. президента Политика, 05:38
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине Политика, 05:14
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря Политика, 04:23
В двух аэропортах России ограничили полеты Политика, 04:03
ТАСС узнал, что участникам теракта в «Крокусе» подсыпали наркотики Общество, 03:36
Белый дом показал кадры с наблюдающим за операцией в Венесуэле Трампом Политика, 03:00
NYT узнала о 40 погибших из-за операции США в Венесуэле Политика, 02:44
Зеленский заявил о новом шансе на завершение украинского конфликта Политика, 02:21