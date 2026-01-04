Синоптики пообещали москвичам «стабильную зимнюю погоду»
Жителей Москвы 4 января ждет зимняя погода с легкими снежными осадками, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Днем температура днем опустится до минус шести градусов, а влажность при этом будет высокой — 87%. Такое сочетание создаст «ощущение настоящей зимней свежести», считают синоптики.
Ветер ожидается северный, умеренной силы, со скоростью около 2,5 м/с, атмосферное давление — в пределах нормы, на уровне 729 мм рт. ст.
До конца недели москвичи могут ожидать «стабильную зимнюю погоду», говорится в прогнозе. Дневные температуры будут колебаться в пределах от минус трех до минус пяти градусов, а ночью — опускаться до минус восьми градусов.
Снегопады сохранятся, их интенсивность будет варьироваться от легких до умеренных. Атмосферное давление останется в диапазоне 725-730 мм рт. ст.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах