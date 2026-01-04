Синоптики пообещали москвичам «стабильную зимнюю погоду»

Жителей Москвы 4 января ждет зимняя погода с легкими снежными осадками, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Днем температура днем опустится до минус шести градусов, а влажность при этом будет высокой — 87%. Такое сочетание создаст «ощущение настоящей зимней свежести», считают синоптики.

Ветер ожидается северный, умеренной силы, со скоростью около 2,5 м/с, атмосферное давление — в пределах нормы, на уровне 729 мм рт. ст.

До конца недели москвичи могут ожидать «стабильную зимнюю погоду», говорится в прогнозе. Дневные температуры будут колебаться в пределах от минус трех до минус пяти градусов, а ночью — опускаться до минус восьми градусов.

Снегопады сохранятся, их интенсивность будет варьироваться от легких до умеренных. Атмосферное давление останется в диапазоне 725-730 мм рт. ст.