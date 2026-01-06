Минобороны сообщило об 11 сбитых над югом России дронах
Вечером 6 января силы ПВО перехватили над югом России 11 украинских БПЛА, сообщило Минобороны. Там уточнили, что речь идет о периоде с 16:00 до 20:00 мск.
Восемь беспилотников военные уничтожили на территории Крыма, еще два — над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.
Ранее днем Минобороны отчиталось о шести перехваченных дронах с 8:00 до 13:00 мск: пяти в Костромской области и одного в Удмуртии.
В ночь на 6 января военные сбили 129 БПЛА над 22 регионами страны. Таким образом, общее количество уничтоженных с начала суток дронов достигло 146 штук.
