branding imagebranding image
Военная операция на Украине
Минобороны сообщило об 11 сбитых над югом России дронах

Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вечером 6 января силы ПВО перехватили над югом России 11 украинских БПЛА, сообщило Минобороны. Там уточнили, что речь идет о периоде с 16:00 до 20:00 мск.

Восемь беспилотников военные уничтожили на территории Крыма, еще два — над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.

В Воронежской области дрон упал на железнодорожные пути
Политика
Фото:Роман Демьяненко / ТАСС

Ранее днем Минобороны отчиталось о шести перехваченных дронах с 8:00 до 13:00 мск: пяти в Костромской области и одного в Удмуртии.

В ночь на 6 января военные сбили 129 БПЛА над 22 регионами страны. Таким образом, общее количество уничтоженных с начала суток дронов достигло 146 штук.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Минобороны БПЛА Военная операция на Украине Крым
