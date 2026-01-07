 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Рим подтвердил отказ отправлять военных на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине

Италия отказалась направлять свои войска на Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности Киеву, сообщила премьер-министр Джорджа Мелони по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января. Заявление опубликовано на сайте итальянского правительства.

«Премьер-министр Мелони вновь обозначила ряд принципиальных позиций правительства Италии по вопросу гарантий, в частности исключение размещения итальянских войск на земле», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении подчеркнуто, что на переговорах стороны обсудили доработку гарантий безопасности, которые станут частью более широкого пакета соглашений для обеспечения суверенитета и независимости Украины, в том числе посредством мониторинга прекращения огня и усиления украинских вооруженных сил.

Румыния и Хорватия подтвердили отказ направлять военных на Украину
Политика

Об отказе присоединяться к многонациональным силам Коалиции сообщили также Хорватия, Румыния, Чехия.

6 января в Париже прошли переговоры коалиции, США и Украины. По итогам встречи была принята декларация о гарантиях безопасности Киеву. Кроме того, британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что его государство и Франция подписали с Украиной соглашение о готовности отправить на Украину войска после прекращения военных действий.

О нежелании Италии отправлять на Украину военнослужащих Мелони сообщила также в декабре 2025 года.

Власти России выступают категорически против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Италия Украина гарантии безопасности
Джорджа Мелони фото
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
