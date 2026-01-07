Рим подтвердил отказ отправлять военных на Украину

Италия отказалась направлять свои войска на Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности Киеву, сообщила премьер-министр Джорджа Мелони по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января. Заявление опубликовано на сайте итальянского правительства.

«Премьер-министр Мелони вновь обозначила ряд принципиальных позиций правительства Италии по вопросу гарантий, в частности исключение размещения итальянских войск на земле», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении подчеркнуто, что на переговорах стороны обсудили доработку гарантий безопасности, которые станут частью более широкого пакета соглашений для обеспечения суверенитета и независимости Украины, в том числе посредством мониторинга прекращения огня и усиления украинских вооруженных сил.

Об отказе присоединяться к многонациональным силам Коалиции сообщили также Хорватия, Румыния, Чехия.

6 января в Париже прошли переговоры коалиции, США и Украины. По итогам встречи была принята декларация о гарантиях безопасности Киеву. Кроме того, британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что его государство и Франция подписали с Украиной соглашение о готовности отправить на Украину войска после прекращения военных действий.

О нежелании Италии отправлять на Украину военнослужащих Мелони сообщила также в декабре 2025 года.

Власти России выступают категорически против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО.