Премьер Италии исключила отправку итальянских солдат на Украину

Джорджа Мелони (Фото: Gianluca Vannicelli / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Рим не намерен направлять итальянских военнослужащих на Украину в рамках инициативы по созданию «многонациональных сил», заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ее слова приводит Rai News 24.

Говоря о гарантиях безопасности для Киева, Мелони упомянула возможное развертывание на украинской территории «многонациональных сил» в рамках «коалиции желающих» при добровольном участии стран.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть, что Италия не намерена отправлять солдат на Украину», — сказала она.

«Коалиция желающих» — это объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания.

Предложение европейских союзников Украины о создании «многонациональных сил» для обеспечения потенциального мирного соглашения было опубликовано 15 декабря. Войска, в случае утверждения инициативы, будут сформированы заинтересованными странами в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США.

«[Они] будут способствовать восстановлению украинских вооруженных сил, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины», — говорится в заявлении.

Вскоре премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» разработала планы по усилению обороноспособности Украины и возможному развертыванию войск на ее территории при необходимости.

Москва ранее заявляла, что не согласна с размещением западных войск на Украине в рамках мирного соглашения. Расширение НАТО — прямая угроза интересам России, заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, «появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами, ничего в этом плане не меняет, это нам, конечно же, неприемлемо».