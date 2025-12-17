 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Мирный план по Украине⁠,
0

Премьер Италии исключила отправку итальянских солдат на Украину

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Gianluca Vannicelli / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Рим не намерен направлять итальянских военнослужащих на Украину в рамках инициативы по созданию «многонациональных сил», заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ее слова приводит Rai News 24.

Говоря о гарантиях безопасности для Киева, Мелони упомянула возможное развертывание на украинской территории «многонациональных сил» в рамках «коалиции желающих» при добровольном участии стран.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть, что Италия не намерена отправлять солдат на Украину», — сказала она.

«Коалиция желающих» — это объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания.

WSJ раскрыла детали предложенных США гарантий Украине
Политика
Владимир Зеленский (в центре)

Предложение европейских союзников Украины о создании «многонациональных сил» для обеспечения потенциального мирного соглашения было опубликовано 15 декабря. Войска, в случае утверждения инициативы, будут сформированы заинтересованными странами в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США.

«[Они] будут способствовать восстановлению украинских вооруженных сил, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины», — говорится в заявлении.

Вскоре премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» разработала планы по усилению обороноспособности Украины и возможному развертыванию войск на ее территории при необходимости.

Москва ранее заявляла, что не согласна с размещением западных войск на Украине в рамках мирного соглашения. Расширение НАТО — прямая угроза интересам России, заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, «появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами, ничего в этом плане не меняет, это нам, конечно же, неприемлемо».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Джорджа Мелони Италия гарантии безопасности коалиция желающих Украина
Джорджа Мелони фото
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Песков пошутил про «коалицию желающих» и прямую линию Путина
Политика
Мерц ответил на вопрос об отправке войск на Украину в рамках гарантий
Политика
Мелони назвала «НАТО-лайт» предложение для Киева основным на повестке дня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 00:18 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 00:18
Посольство сообщило об освобождении россиянина из тюрьмы в Иране Политика, 00:22
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Сможет ли ЕС на итоговом саммите принять ключевые решения по Украине Политика, 00:01
В России стало рекордно мало «экстремальных трудоголиков»Подписка на РБК, 00:00
Число выданных автокредитов в ноябре сократилось на 18% Авто, 00:00
В небе у берегов Венесуэлы появились самолеты палубной авиации США Политика, 00:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Матвей Сафонов установил два рекорда в Межконтинентальном кубке Спорт, 17 дек, 23:58
За три часа над российскими регионами сбили 30 беспилотников Политика, 17 дек, 23:50
Венесуэла вывела в море военные суда на защиту танкеров от флота США Политика, 17 дек, 23:49
Суд отказал в управлении «механикой» водителям без большого пальца руки Общество, 17 дек, 23:36
Чем известен новый глава NASA Джаред Айзекман Политика, 17 дек, 23:32
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 17 дек, 23:30
Сафонова признали лучшим игроком Межконтинентального кубка Спорт, 17 дек, 23:30