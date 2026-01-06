 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Польша фразой «один за всех» ответила на слова Трампа о Гренландии

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Без единства Европу ждет конец, заявил в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне слов президента США Дональда Трампа о притязаниях Вашингтона на Гренландию.

По словам Туска, к Европе не будут относиться всерьез «ни враг, ни союзник», если она останется «слабой и разделенной». Премьер призвал европейские страны верить в собственные силы, наращивать вооружения и сохранять сплоченность.

«Один за всех, и все за одного. В противном случае нам конец», — отметил польский премьер.

Politico узнало возможную дату установления контроля США над Гренландией
Политика

Заявление Туска прозвучало, после того как Трамп вновь заявил о намерении установить контроль над Гренландией. Республиканец отметил, что остров, «окруженный российскими и китайскими судами», «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны.

Эти высказывания последовали за операцией США в Венесуэле, в ходе которой был задержан и вывезен из республики ее президент Николас Мадуро. Действия Вашингтона вызвали обеспокоенность в Европе и опасения по поводу возможного давления на Гренландию, что ранее привело к реакции со стороны премьер-министра Великобритании Кира Стармера. «Будущее Гренландии должны определять Гренландия и Королевство Дания, и никто другой», — заявил он.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен после захвата Мадуро заявил, что остров нельзя сравнивать с Венесуэлой, и Гренландию невозможно захватить за ночь.

Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность.

Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Польша Гренландия США Венесуэла Дональд Туск Дональд Трамп
Дональд Туск фото
Дональд Туск
премьер-министр Польши
22 апреля 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Берлин осудил слова Медведева о похищении Мерца по аналогии с Мадуро
Политика
Эрдоган призвал Трампа не допустить дестабилизации в Венесуэле
Политика
Economist узнал, что США хотят предложить Гренландии сделку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Российский голкипер получил травму в матче НХЛ Спорт, 11:33
Финалист Уимблдона проиграл в своем первом за год матче на турнире ATP Спорт, 11:24
Белый дом заявил, что США будут вести себя как сверхдержава без извинений Политика, 11:21
Самоирония: кому она нужна и как помогает в деловой сфереПодписка на РБК, 11:14
Три научных лайфхака, которые помогут больше запоминать и меньше забывать Образование, 11:01
Руководители назвали срок, чтобы почувствовать себя компетентным Образование, 11:00
Премиум или роботы-бариста. Почему «золотая середина» кофеен исчезаетПодписка на РБК, 11:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как не потерять криптовалюту в 2026 году. Безопасность кошельков и обмена Крипто, 11:00
WSJ рассказала о неизвестном трейдере, поставившем на свержение Мадуро Политика, 10:57
Российская волейболистка пропустит матч ЛЧ в Польше из-за визовых проблем Спорт, 10:50
Два водителя «Мираторга» пострадали при ударе БПЛА в Брянской области Политика, 10:47
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 10:43
Шнайдер обыграла сменившую гражданство россиянку на турнире в Брисбене Спорт, 10:35
Топ-менеджеры — главный ресурс фирмы. Как эйчару уберечь их от истощенияПодписка на РБК, 10:34