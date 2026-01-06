Польша фразой «один за всех» ответила на слова Трампа о Гренландии

Фото: Leon Neal / Getty Images

Без единства Европу ждет конец, заявил в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне слов президента США Дональда Трампа о притязаниях Вашингтона на Гренландию.

По словам Туска, к Европе не будут относиться всерьез «ни враг, ни союзник», если она останется «слабой и разделенной». Премьер призвал европейские страны верить в собственные силы, наращивать вооружения и сохранять сплоченность.

«Один за всех, и все за одного. В противном случае нам конец», — отметил польский премьер.

Заявление Туска прозвучало, после того как Трамп вновь заявил о намерении установить контроль над Гренландией. Республиканец отметил, что остров, «окруженный российскими и китайскими судами», « абсолютно необходим » Соединенным Штатам для обороны.

Эти высказывания последовали за операцией США в Венесуэле, в ходе которой был задержан и вывезен из республики ее президент Николас Мадуро. Действия Вашингтона вызвали обеспокоенность в Европе и опасения по поводу возможного давления на Гренландию, что ранее привело к реакции со стороны премьер-министра Великобритании Кира Стармера. «Будущее Гренландии должны определять Гренландия и Королевство Дания, и никто другой», — заявил он.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен после захвата Мадуро заявил, что остров нельзя сравнивать с Венесуэлой, и Гренландию невозможно захватить за ночь.

Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность. Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).