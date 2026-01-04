Хегсет не исключил полномасштабной операции США в Венесуэле

Трамп ранее также не исключил дальнейшего военного вмешательства США. Он заявил: «Мы не боимся появления [в Венесуэле] сухопутных войск»

Вашингтон не исключает проведения полномасштабной операции на территории Венесуэлы, заявил в интервью телеканалу CBS министр обороны США Пит Хегсет.

Говоря о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Хегсет отметил, что Госдеп «ясно дал понять, что об этом не следует уведомлять конгресс заранее», но при условии дальнейших шагов потребуется его привлечь.

Американские военные по-прежнему находятся наготове в Карибском бассейне, добавил Хегсет. Ранее президент США Дональд Трамп не исключил дальнейшего военного вмешательства США, заявив: «Мы не боимся появления [в Венесуэле] сухопутных войск».

На вопрос журналиста, как будет выглядеть управление Венесуэлой со стороны США, Хегсет сказал, что условия устанавливает американский президент.

Ранее Трамп заявил, что США готовы взять на себя управление Венесуэлой после того, как американские военные захватили Мадуро. Операция в Венесуэле получила название «Абсолютная решимость», на захват Мадуро ушло в общей сложности 2 часа 20 минут. В «команду» для управления Венесуэлой войдут в том числе госсекретарь США и глава Пентагона.

Конституционная палата Верховного трибунала правосудия Венесуэлы (TSJ) назначила вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности президента.