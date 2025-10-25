WSJ рассказала о планах Трампа создать «Золотой флот»

США хотят обновить свой флот, чтобы он был способен эффективно противостоять современным угрозам. Планы включают наращивание числа крупных кораблей и корветов с дополнением их беспилотниками

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп собирается обновить военный флот США, он будет называться «Золотым», сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Золотой флот» должен будет обладать способностью противостоять угрозам со стороны Китая. План пока находится на стадии начального обсуждения и Трамп непосредственно принимает участие в нем, рассказали собеседники газеты.

Предполагается, что новый флот будет иметь в своем составе ряд крупных боевых кораблей с более мощными дальнобойными ракетами и корабли меньших размеров, такие как корветы. Кроме того, идет работа над новым классом фрегатов, в том числе с возможностью вооружения их гиперзвуковыми ракетами.

Брайан Кларк, отставной морской офицер, участвующий в обсуждениях, рассказал, что США планируют сосредоточиться на флоте примерно в 280–300 кораблей плюс множество беспилотных судов. Модель с использованием крупных и небольших кораблей вкупе с дронами представляется более подходящей для борьбы с современными угрозами. Нынешний флот с трудом справляется с ними — это показало, например, отражение атак хуситов в Красном море, указал Кларк.

«Что удачно, так это то, что наш собственный анализ <...> в каком-то смысле склоняется к направлению, которое совпадает с интуицией президента», — сказал он.

По его словам, корабли больших размеров вряд ли удастся построить до окончания президентского срока Трампа, но корветы — возможно.

Глава государства в конце сентября заявил, что ему не нравятся некоторые корабли ВМС — он назвал их «уродливыми», а себя — «очень эстетичным человеком». В частности, такое замечание относилось к стелс-кораблям, то есть малозаметным.

Трамп также напомнил, что в 2026 году США получат 19 новых военных кораблей и что его администрация запустила проект системы ПРО «Золотой купол».