В Ленинградской области средства РЭБ подавили беспилотник

В Волховском районе Ленинградской области силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Обломки дрона упали вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. В результате атаки никто не пострадал. Губернатор заверил, что угрозы пожара нет. Проводится оценка ущерба.

Более чем два часа назад Дрозденко объявил в области беспилотную опасность . Он также предупредил жителей региона о возможном понижении скорости мобильного интернета.

На фоне этого авиагавань Санкт-Петербурга Пулково вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О мерах представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 01:49. Позднее, в 02:06 мск он заявил об их отмене.