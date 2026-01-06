В Ленинградской области средства РЭБ подавили беспилотник
В Волховском районе Ленинградской области силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Обломки дрона упали вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. В результате атаки никто не пострадал. Губернатор заверил, что угрозы пожара нет. Проводится оценка ущерба.
Более чем два часа назад Дрозденко объявил в области беспилотную опасность. Он также предупредил жителей региона о возможном понижении скорости мобильного интернета.
На фоне этого авиагавань Санкт-Петербурга Пулково вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О мерах представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 01:49. Позднее, в 02:06 мск он заявил об их отмене.
