Военная операция на Украине⁠,
0

В Ленинградской области средства РЭБ подавили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

В Волховском районе Ленинградской области силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Обломки дрона упали вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. В результате атаки никто не пострадал. Губернатор заверил, что угрозы пожара нет. Проводится оценка ущерба.

Над Россией за три часа сбили 55 украинских дронов
Политика

Более чем два часа назад Дрозденко объявил в области беспилотную опасность. Он также предупредил жителей региона о возможном понижении скорости мобильного интернета.

На фоне этого авиагавань Санкт-Петербурга Пулково вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О мерах представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 01:49. Позднее, в 02:06 мск он заявил об их отмене.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
