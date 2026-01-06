 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Пулково и еще трех аэропортах России ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Санкт-Петербурга (Пулково), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Ярославля (Туношна) временно перестали принимать и выпускать самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Кроме того, менее чем два часа назад прием и отправку рейсов приостановила авиагавань Калуги. Меры нужны для обеспечения безопасности полетов, напомнил Кореняко.

Росавиация рассказала о подготовке запуска интернета на борту самолетов
Общество
Фото:James Matsumoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Ранее два московских аэропортах — Домодедово и Жуковское — прекратили полеты.

О мерах представитель Росавиации сообщил в 22:45 мск, вскоре после сообщений мэра столицы Сергя Собянина о сбитых на подлете к городу дронах. Домодедово и Жуковское возобновили работу в 23:34 мск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация аэропорты
Материалы по теме
Аэропорт Пензы приостановил полеты
Политика
Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников
Политика
Росавиация оценила работу аэропортов Москвы в ливневый снег
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В Ленобласти заявили об ограничении мобильного интернета из-за угроз БПЛА Общество, 02:10
Премьер Гренландии исключил, что остров получится захватить за ночь Политика, 01:59
В Пулково и еще трех аэропортах России ввели ограничения на полеты Политика, 01:53
Эрдоган призвал Трампа не допустить дестабилизации в Венесуэле Политика, 01:41
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО и назначил заместителей главы СБУ Политика, 01:23
Настоятель храма в Судже пострадал при атаке беспилотника Политика, 01:01
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп заявил, что предупредил нефтекомпании об атаке на Венесуэлу Политика, 00:49
Посольство подтвердило, что россиян среди жертв пожара в Швейцарии нет Общество, 00:39
Над Россией за три часа сбили 55 украинских дронов Политика, 00:16
МИД Венесуэлы заявил о победе страны на заседании Совбеза ООН Политика, 00:02
Адвокат заявил, что жена Мадуро получила серьезные травмы при задержании Политика, 05 янв, 23:59
Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при атаках дронов Политика, 05 янв, 23:31
Kan узнал о просьбе Нетаньяху к Путину передать послание Ирану Политика, 05 янв, 23:28