В Пулково и еще трех аэропортах России ввели ограничения на полеты

Аэропорты Санкт-Петербурга (Пулково), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Ярославля (Туношна) временно перестали принимать и выпускать самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Кроме того, менее чем два часа назад прием и отправку рейсов приостановила авиагавань Калуги. Меры нужны для обеспечения безопасности полетов, напомнил Кореняко.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Ранее два московских аэропортах — Домодедово и Жуковское — прекратили полеты.

О мерах представитель Росавиации сообщил в 22:45 мск, вскоре после сообщений мэра столицы Сергя Собянина о сбитых на подлете к городу дронах. Домодедово и Жуковское возобновили работу в 23:34 мск.