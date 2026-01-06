В Ленобласти заявили об ограничении мобильного интернета из-за угроз БПЛА

В Ленинградской области объявили опасность БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

На этом фоне Пулково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Аналогичные меры действуют еще в ряде российских аэропортов.

В течение последнего месяца жители Санкт-Петербурга и Ленобласти неоднократно жаловались на проблемы с мобильным интернетом. В Комитете по информатизации и связи сообщали, что в некоторых районах, мобильный интернет на вышках сотовой связи отключают с целью безопасности.