 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ленобласти заявили об ограничении мобильного интернета из-за угроз БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

В Ленинградской области объявили опасность БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

На этом фоне Пулково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Аналогичные меры действуют еще в ряде российских аэропортов.

В Пулково и еще трех аэропортах России ввели ограничения на полеты
Политика

В течение последнего месяца жители Санкт-Петербурга и Ленобласти неоднократно жаловались на проблемы с мобильным интернетом. В Комитете по информатизации и связи сообщали, что в некоторых районах, мобильный интернет на вышках сотовой связи отключают с целью безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ленинградская область БПЛА беспилотники дроны мобильный интернет
Материалы по теме
За ночь над Россией сбили три дрона
Политика
Над Россией за три часа сбили 55 украинских дронов
Политика
Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при атаках дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В Ленобласти заявили об ограничении мобильного интернета из-за угроз БПЛА Общество, 02:10
Премьер Гренландии исключил, что остров получится захватить за ночь Политика, 01:59
В Пулково и еще трех аэропортах России ввели ограничения на полеты Политика, 01:53
Эрдоган призвал Трампа не допустить дестабилизации в Венесуэле Политика, 01:41
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО и назначил заместителей главы СБУ Политика, 01:23
Настоятель храма в Судже пострадал при атаке беспилотника Политика, 01:01
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп заявил, что предупредил нефтекомпании об атаке на Венесуэлу Политика, 00:49
Посольство подтвердило, что россиян среди жертв пожара в Швейцарии нет Общество, 00:39
Над Россией за три часа сбили 55 украинских дронов Политика, 00:16
МИД Венесуэлы заявил о победе страны на заседании Совбеза ООН Политика, 00:02
Адвокат заявил, что жена Мадуро получила серьезные травмы при задержании Политика, 05 янв, 23:59
Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при атаках дронов Политика, 05 янв, 23:31
Kan узнал о просьбе Нетаньяху к Путину передать послание Ирану Политика, 05 янв, 23:28