В Ленобласти заявили об ограничении мобильного интернета из-за угроз БПЛА
В Ленинградской области объявили опасность БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Он предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.
На этом фоне Пулково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Аналогичные меры действуют еще в ряде российских аэропортов.
В течение последнего месяца жители Санкт-Петербурга и Ленобласти неоднократно жаловались на проблемы с мобильным интернетом. В Комитете по информатизации и связи сообщали, что в некоторых районах, мобильный интернет на вышках сотовой связи отключают с целью безопасности.
