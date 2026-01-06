Над Россией за три часа сбили 55 украинских дронов
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 55 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — 31 аппарат. Еще 11 пришлись на Ростовскую область, атаку трех отразили в Белгородской.
По два беспилотника перехватили в Волгоградской и Рязанской областях, а также в Московском регионе, включая один БПЛА, летевший на столицу. По одному дрону сбили в Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областях.
Ранее военное ведомство отчиталось о 50 сбитых дронах. Их уничтожили в период с 11:00 до 16:00 мск над Белгородской областью, где перехватили 44 беспилотника, Курской областью, где сбили четыре аппарата и Липецкой областью, на которую пришлись два дрона.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах