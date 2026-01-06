 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за три часа сбили 55 украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 55 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — 31 аппарат. Еще 11 пришлись на Ростовскую область, атаку трех отразили в Белгородской.

По два беспилотника перехватили в Волгоградской и Рязанской областях, а также в Московском регионе, включая один БПЛА, летевший на столицу. По одному дрону сбили в Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областях.

Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при атаках дронов
Политика

Ранее военное ведомство отчиталось о 50 сбитых дронах. Их уничтожили в период с 11:00 до 16:00 мск над Белгородской областью, где перехватили 44 беспилотника, Курской областью, где сбили четыре аппарата и Липецкой областью, на которую пришлись два дрона.

