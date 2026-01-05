В аэропортах Домодедово и Жуковский второй раз за день ограничили полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковском (Раменское). Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Их, как правило, вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Так, часом ранее, в 21:48 мск, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном сбитом дроне, летевшем на столицу. Всего в течение 5 января на подлете к городу силами ПВО было уничтожено три беспилотника.

На фоне этого в Домодедово и Жуковском были введены ограничения на взлет и посадку рейсов. Авиагавани возобновили работу спустя более 40 минут.