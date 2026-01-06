 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро
0

Эрдоган призвал Трампа не допустить дестабилизации в Венесуэле

Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о недопустимости дестабилизации в Венесуэле после захвата ее лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщает TRT.

Выступая после заседания кабинета министров, Эрдоган на фоне ударов США по Венесуэле 3 января заявил о нарушении национального суверенитета и игнорировании норм международного права. Он назвал их опасными шагами, способными привести к серьезным глобальным последствиям.

«Турция никогда не одобряет никаких действий, нарушающих международное право», — сказал Эрдоган. Он добавил, что Анкара намерена сделать все возможное как в интересах Турции, так и «братского венесуэльского народа».

Эрдоган отметил, что Турция будет поддерживать народ Венесуэлы в борьбе «за процветание, мир и развитие» и напомнил о дружественном отношении Мадуро и венесуэльцев к Анкаре в прошлом.

Что будет с Венесуэлой после захвата Мадуро властями США
Политика
Николас Мадуро

3 января США нанесли удар по нескольким городам Венесуэлы, включая столицу Каракас. Позднее Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены Силии Флорес американскими военными. Супругам предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Их будут судить в США.

МИД республики обвинил Вашингтон в военной агрессии и пообещал обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы привлечь американские власти к ответственности. Позднее, 5 января, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил о победе Каракаса на заседании Совбеза. В частности, он сообщил о признании международным сообществом, что удары США противоречили международному праву, а также нарушили Устав ООН, нормы международного гуманитарного права и права человека.

Вопреки этому президент Сербии Александр Вучич 4 января заявил, что атака США на Венесуэлу показала, что международный правовой порядок и Устав ООН больше не работают.

Персоны
Полина Дуганова
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Венесуэла США
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
