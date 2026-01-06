Эрдоган призвал Трампа не допустить дестабилизации в Венесуэле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о недопустимости дестабилизации в Венесуэле после захвата ее лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщает TRT.

Выступая после заседания кабинета министров, Эрдоган на фоне ударов США по Венесуэле 3 января заявил о нарушении национального суверенитета и игнорировании норм международного права. Он назвал их опасными шагами, способными привести к серьезным глобальным последствиям.

«Турция никогда не одобряет никаких действий, нарушающих международное право», — сказал Эрдоган. Он добавил, что Анкара намерена сделать все возможное как в интересах Турции, так и «братского венесуэльского народа».

Эрдоган отметил, что Турция будет поддерживать народ Венесуэлы в борьбе «за процветание, мир и развитие» и напомнил о дружественном отношении Мадуро и венесуэльцев к Анкаре в прошлом.

3 января США нанесли удар по нескольким городам Венесуэлы, включая столицу Каракас. Позднее Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены Силии Флорес американскими военными. Супругам предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Их будут судить в США.

МИД республики обвинил Вашингтон в военной агрессии и пообещал обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы привлечь американские власти к ответственности. Позднее, 5 января, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил о победе Каракаса на заседании Совбеза. В частности, он сообщил о признании международным сообществом, что удары США противоречили международному праву, а также нарушили Устав ООН, нормы международного гуманитарного права и права человека.

Вопреки этому президент Сербии Александр Вучич 4 января заявил, что атака США на Венесуэлу показала, что международный правовой порядок и Устав ООН больше не работают.