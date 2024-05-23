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В Чечне объяснили назначение сына Кадырова на пост президента «Ахмата»

Даудов: 18-летний сын Кадырова даст «Ахмату» новый вектор развития
Экс-президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов сообщил, что сам предложил назначить на его должность сына Рамзана Кадырова
Магомед Даудов
Магомед Даудов (Фото: ФК "Ахмат")

Экс-президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов, заявил, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова даст клубу новый вектор развития. Даудова цитирует телеграм-канал футбольного клуба.

Даудов 23 мая покинул пост президента «Ахмата», который занимал с 28 ноября 2011 года. Его сменщиком стал недавно назначенный министром Чечни по физической культуре и спорту 18-летний Ахмат Кадыров.

«В преддверии нового чемпионата я вышел с предложением назначить президентом клуба министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, — заявил Даудов. — Он молодой, энергичный, любит футбол и хорошо в нем разбирается».

«Считаю, будет правильным дать молодым, амбициозным людям направление на новый вектор развития клуба для будущих успехов, побед и достижений, — добавил он. — В свою очередь, оставаясь почетным президентом клуба, конечно же, я буду рядом и продолжу делать все необходимое, чтобы быть полезным нашей родной команде!»

«Ахмат» по итогам сезона сохранил прописку в премьер-лиге.

Даудов на прошлой неделе покинул пост спикера парламента Чечни. Эту должность он занимал девять лет.

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Теги
Руслан Алиев
ФК Ахмат Чечня Ахмат Кадыров Футбол Магомед Даудов Рамзан Кадыров
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