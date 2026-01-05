The Guardian сочла 2026 год непростым для Зеленского

Предстоящий 2026 год может оказаться для президента Украины Владимира Зеленского непростым в политическом плане, пишет The Guardian, отмечая, что

пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу.

Прошлый год для многих украинцев стал самым тяжелым в психологическом плане с начала боевых действий, пишет газета. В начале 2023 года еще оставалась надежда, что успехи на поле боя оттеснят Россию и приведут к чему-то, близкому к победе. К 2024 году это стало гораздо менее вероятным, но некоторая надежда все же сохранялась. Когда наступил 2025 год, уже было ясно, что победа на поле боя не предвидится в ближайшее время, но избрание Дональда Трампа на второй срок укрепило в Киеве надежды на то, что он принесет пользу Киеву.

Однако этого не произошло, и с началом 2026 года многим украинцам трудно найти что-либо, что давало бы надежду на позитивный исход, отмечает издание. «Думаю, на данном этапе большинство, вероятно, готовы пойти на невыгодную сделку, на что угодно, лишь бы прекратить боевые действия», — сказал изданию один из украинских военнослужащих, но отметив, что сам готов сражаться дальше.

Выборы президента Украины, запланированные на март 2024 года, были отложены на неопределенное время из-за действующего военного положения. Зеленский не раз говорил, что готов к выборам. При условии гарантий безопасности для Украины их можно организовать в срок до трех месяцев, отмечал он.

Накануне украинский лидер подчеркнул, что Украина стремится к миру, но «силы своей никому не отдаст».

Президент России Владимир Путин заявлял, что украинская власть должна стать легитимной, а этого невозможно достичь без проведения выборов. Москва готова прекратить удары вглубь Украины на время выборов на Украине говорил он.