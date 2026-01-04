Зеленский заявил о новом шансе на завершение украинского конфликта

Зеленский заявил о новом шансе завершить конфликт на Украине после встречи с европейскими советниками. Планируются саммит в Париже и координация дипломатии с США

Владимир Зеленский (Фото: Zuma \ ТАСС)

Появился новый шанс на завершение конфликта на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с советниками нацбезопасности европейских стран. Видео с его выступлением опубликовало украинское издание «Страна».

«Сейчас у нас <…> новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути», — сказал Зеленский.

По его словам, в ходе встречи с «коалицией желающих» был выработан дальнейший план действий. Завтра, 5 января, состоится заседание начальников генштабов, на следующий день в Париже — саммит на высшем уровне, который должен подготовить почву для сделки с администрацией США.

Во встрече приняли участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

В Киеве отмечали, что в ходе визита обсудят вопросы безопасности и экономики, работу с рамочными документами и координацию дальнейших шагов с партнерами.

«Коалиция желающих» — это формат, в который входит более 30 стран, главным образом европейских союзников Украины, готовых участвовать в возможной миротворческой миссии и гарантиях безопасности для Киева после достижения перемирия.

До этого Зеленский заявил о появлении шанса на завершение конфликта в начале декабря. Тогда украинский лидер назвал территориальные переговоры, использование замороженных активов и будущие гарантии безопасности для Украины тремя ключевыми вопросами переговоров.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года сообщил, что Россия решит все задачи военной операции вооруженным путем, если Украина не хочет закончить все миром.