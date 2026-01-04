Третий за час московский аэропорт ограничил полеты
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Жуковский (Раменское). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 16:49.
Он отметил, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. До этого полеты ограничили в двух других столичных аэропортах — Внуково и Домодедово. Позднее Кореняко написал, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
В воскресенье, 4 января, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили более 20 дронов, летевших на Москву.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах