0

Третий за час московский аэропорт ограничил полеты

В московском аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Жуковский (Раменское). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 16:49.

Он отметил, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. До этого полеты ограничили в двух других столичных аэропортах — Внуково и Домодедово. Позднее Кореняко написал, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 24
Политика
Москва

В воскресенье, 4 января, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили более 20 дронов, летевших на Москву. 

