В аэропорту Внуково ограничили полеты
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех дронов, летевших на столицу. Первый сбили в 15:39 мск, о перехвате еще двух мэр написал в 16:02.
