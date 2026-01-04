В аэропорту Внуково ограничили полеты

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех дронов, летевших на столицу. Первый сбили в 15:39 мск, о перехвате еще двух мэр написал в 16:02.