Вучич заявил о конце международного права после атаки США на Венесуэлу

Александр Вучич (Фото: Darko Vojinovic / AP / ТАСС)

Атака США на Венесуэлу показала, что международный правовой порядок и Устав ООН больше не работают. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности, передает телеканал RTS.

«После событий в Венесуэле стало ясно, что международный правовой порядок и Устав ООН не функционируют, в мире господствует право силы, право сильного, и это единственный принцип современной политики в мире», — сказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что страна хочет дружбы как с США, так и с другими государствами. При этом он подчеркнул, что в вопросах сохранения мира Белград будет полагаться только на себя. По словам Вучича, в ближайшие полтора года Сербия удвоит военный потенциал страны за счет технического оснащения. Кроме того, численность сербской армии в этот период должна вырасти на 30%.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой атаковали Каракас, а также вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругам предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода и не исключил ввода войск США в страну, если она не будет исполнять волю Вашингтона. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ответила, что страна не станет ничьей колонией и потребовала немедленного освобождения Мадуро и его жены.

Власти Венесуэлы назвали вторжение США военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Москва осудила действия Вашингтона и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу».