МИД потребовал решить вопросы биологической деятельности США на Украине

Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва потребовала решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины. Об этом «РИА Новости» заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

«Продолжаем настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО [Конвенция о запрещении бактериологического оружия] и глобальную биобезопасность», — сказал Постников.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) вступила в силу в 1975 году. Сейчас ее участниками являются 189 государства, обязавшиеся не разрабатывать, не производить и не накапливать биологическое оружие.

По словам представителя МИД, Россия все еще не получила должной реакции, притом что проблема остается актуальной и требует решения.

В 2022 году Минобороны России сообщило, что в ходе спецоперации на территории Украины обнаружили сеть биолабораторий, которые работали по заказу Пентагона с возбудителями опасных инфекционных заболеваний. Позднее российский президент Владимир Путин обвинил Украину в создании компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российской границы. Вашингтон и Киев отвергали эти обвинения.

Москва несколько раз созывала заседания Совбеза ООН по деятельности биолабораторий на Украине. В организации в ответ заявили, что у них нет возможности расследовать эти данные.