 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД потребовал решить вопросы биологической деятельности США на Украине

МИД России потребовал решить вопросы биологической деятельности США на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва потребовала решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины. Об этом «РИА Новости» заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

«Продолжаем настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО [Конвенция о запрещении бактериологического оружия] и глобальную биобезопасность», — сказал Постников.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) вступила в силу в 1975 году. Сейчас ее участниками являются 189 государства, обязавшиеся не разрабатывать, не производить и не накапливать биологическое оружие.

По словам представителя МИД, Россия все еще не получила должной реакции, притом что проблема остается актуальной и требует решения.

Песков назвал блестящей идею Трампа об отказе от биологического оружия
Политика
Дмитрий Песков

В 2022 году Минобороны России сообщило, что в ходе спецоперации на территории Украины обнаружили сеть биолабораторий, которые работали по заказу Пентагона с возбудителями опасных инфекционных заболеваний. Позднее российский президент Владимир Путин обвинил Украину в создании компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российской границы. Вашингтон и Киев отвергали эти обвинения.

Москва несколько раз созывала заседания Совбеза ООН по деятельности биолабораторий на Украине. В организации в ответ заявили, что у них нет возможности расследовать эти данные.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Россия США Украина биологическое оружие
Материалы по теме
Песков назвал блестящей идею Трампа об отказе от биологического оружия
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в разработке биооружия
Политика
В Думу внесли обращение к парламентам стран о запрете биооружия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Последнее интервью Мадуро на свободе. Видео Политика, 13:10
«Свадьба века» и развод в TikTok: как женились и расходились в 2025 году Общество, 13:00 
Умер глава «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий Общество, 12:57
Овечкин получил удар клюшкой в лицо и потерял зуб во время матча НХЛ Спорт, 12:50
Что такое ментальная гигиена и как ее соблюдать: 4 принципа и 10 правил Образование, 12:45
Клишас заявил, что США отказали Западному полушарию в суверенитете Политика, 12:35
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Минобороны объявило о занятии села Подолы под Купянском Политика, 12:13
США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное Политика, 12:07
МИД потребовал решить вопросы биологической деятельности США на Украине Политика, 12:02
NYT узнала, в какую страну США предлагали Мадуро отправиться в изгнание Политика, 11:53
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
Застрявшие в системе: как перестать выгорать и кардинально изменить жизнь Образование, 11:34
Bloomberg назвал человека, чья роль в управлении Венесуэлой будет главной Политика, 11:28