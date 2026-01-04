МИД потребовал решить вопросы биологической деятельности США на Украине
Москва потребовала решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины. Об этом «РИА Новости» заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.
«Продолжаем настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО [Конвенция о запрещении бактериологического оружия] и глобальную биобезопасность», — сказал Постников.
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) вступила в силу в 1975 году. Сейчас ее участниками являются 189 государства, обязавшиеся не разрабатывать, не производить и не накапливать биологическое оружие.
По словам представителя МИД, Россия все еще не получила должной реакции, притом что проблема остается актуальной и требует решения.
В 2022 году Минобороны России сообщило, что в ходе спецоперации на территории Украины обнаружили сеть биолабораторий, которые работали по заказу Пентагона с возбудителями опасных инфекционных заболеваний. Позднее российский президент Владимир Путин обвинил Украину в создании компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российской границы. Вашингтон и Киев отвергали эти обвинения.
Москва несколько раз созывала заседания Совбеза ООН по деятельности биолабораторий на Украине. В организации в ответ заявили, что у них нет возможности расследовать эти данные.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах