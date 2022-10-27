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В ООН указали на отсутствие права расследовать биолаборатории на Украине

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в&nbsp;Нью-Йорке, США
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

ООН не может расследовать данные о биологических лабораториях на Украине, поскольку у организации нет для этого мандата и возможностей, заявил заместитель высокого представителя всемирной организации по вопросам разоружения Адебей Эбо на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция шла на медиаресурсе ООН.

«Как заявляла в совете в марте и апреле этого года высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, ООН неизвестно ни о каких программах биологического оружия [на Украине]. Это остается так и на сегодняшний день. Я также хотел бы заметить, что у ООН в настоящее время нет ни мандата, ни технических и операционных возможностей для расследования этой информации», — сказал он.

В начале марта Минобороны России сообщило, что в ходе спецоперации на Украине была обнаружена сеть биолабораторий, которые работали по заказу Пентагона с возбудителями опасных инфекционных заболеваний. Затем президент Владимир Путин выдвинул обвинения в создании на территории Украины биологического оружия «в непосредственной близости от России».

Военное ведомство также указывало, что работу биолабораторий на Украине финансировал инвестиционный фонд Rosemont Seneca Technology Partners, которым руководит сын президента США Джо Байдена Хантер. Помимо этого, Минобороны заявило о причастности к данной деятельности американских фармкомпаний Pfizer, Moderna, Gilead и Merck & Co (MSD).

Президент Байден говорил, что «гарантирует» отсутствие биооружия США в Европе. Его украинский коллега Владимир Зеленский также отвергал обвинения в разработке такого оружия на территории страны.

Россия уже не в первый раз созвала заседание Совбеза ООН по деятельности биолабораторий на Украине. Кроме того, страна подала официальную жалобу в соответствии со ст. 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Теги
ООН Совет безопасности ООН Украина биологическое оружие
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