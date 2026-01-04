 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Китай призвал США немедленно освободить Мадуро и его жену

МИД КНР потребовал от США освобождения Мадуро вместе с его супругой
Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с Николасом Мадуро
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолётной площадке Вестсайд в Нью-Йорке, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)

Министерство иностранных дел Китая потребовало от США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Николаса Мадуро и его супруги, немедленно освободить их, прекратить свержение правительства Венесуэлы и решать проблемы путем диалога и переговоров», — заявил представитель МИД КНР.

В ведомстве отметили, что Китай выражает серьезную обеспокоенность в связи с захватом и вывозом из страны Мадуро и его жены. Там заявили, что действия США нарушают международное право, а также цели и принципы Устава ООН.

США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по Каракасу нанесли удары. Американский спецназ захватил Мадуро и его жену, их доставили в США. Мадуро поместили в Метрополитенский центр содержания под стражей в Бруклине.

Венесуэльскому президенту предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро вместе с супругой предстанут перед судом в Нью-Йорке.

Власти Венесуэлы назвали вторжение США военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Москва осудила действия Вашингтона и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу».

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Венесуэла Китай МИД США освобождение Николас Мадуро
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
