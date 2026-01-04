Во Внуково ввели прием рейсов по согласованию
Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Меры ввели из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, они нужны для обеспечения безопасности полетов.
Как отметил Кореняко, возможны временные изменения в расписании. По состоянию на 9:45 мск, согласно онлайн-табло Внуково, на вылет задержано около 20 рейсов.
В ночь на 4 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Всего за ночь на Московским регионом уничтожили 11 дронов. Днем ранее на подлете к столице сбили 19 беспилотников.
На фоне атак вечером 3 января в двух московских аэропортах — Внуково и Жуковском — ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. Позднее ограничения были сняты.
