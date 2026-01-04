 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Во Внуково ввели прием рейсов по согласованию

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры ввели из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, они нужны для обеспечения безопасности полетов.

Как отметил Кореняко, возможны временные изменения в расписании. По состоянию на 9:45 мск, согласно онлайн-табло Внуково, на вылет задержано около 20 рейсов.

Второй столичный аэропорт ввел ограничения на полеты
Политика

В ночь на 4 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Всего за ночь на Московским регионом уничтожили 11 дронов. Днем ранее на подлете к столице сбили 19 беспилотников.

На фоне атак вечером 3 января в двух московских аэропортах — Внуково и Жуковском — ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. Позднее ограничения были сняты.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Внуково аэропорты рейсы БПЛА
