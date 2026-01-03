Второй столичный аэропорт ввел ограничения на полеты
Аэропорт Жукрвский ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
До этого полеты ограничили в столичном аэропорту Внуково. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.
Мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале сообщил почти о двух десятках летевших на Москву дронах. Их сбили силы противовоздушной обороны, отметил он.
До этого прием и выпуск самолетов ограничили в воздушных гаванях Иванова и Ярославля. В период с 16.00 до 23.30 мск российские военные сбили 103 украинских беспилотника над регионами страны, больше всего — над Брянской областью.
