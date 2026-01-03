 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Второй столичный аэропорт ввел ограничения на полеты

Росавиация: второй столичный аэропорт ввел ограничения на полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Жукрвский ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

До этого полеты ограничили в столичном аэропорту Внуково. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.

Мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале сообщил почти о двух десятках летевших на Москву дронах. Их сбили силы противовоздушной обороны, отметил он.

Над российскими регионами за вечер сбили более сотни дронов
Политика

До этого прием и выпуск самолетов ограничили в воздушных гаванях Иванова и Ярославля. В период с 16.00 до 23.30 мск российские военные сбили 103 украинских беспилотника над регионами страны, больше всего — над Брянской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Росавиация дроны аэропорты Аэропорт Жуковский Внуково
Материалы по теме
В аэропортах Ярославля и Иваново ввели временные ограничения
Политика
В аэропортах Краснодара и Волгограда сняли ограничения на полеты
Политика
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на вылет и посадку самолетов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке Политика, 00:49
Сотни человек в США вышли на протест против действий в Венесуэле Политика, 00:37
Второй столичный аэропорт ввел ограничения на полеты Политика, 03 янв, 23:57
Над российскими регионами за вечер сбили более сотни дронов Политика, 03 янв, 23:51
Макрон предложил поставить во главе Венесуэлы Уррутию Политика, 03 янв, 23:35
Полное заявление Трампа о ситуации в Венесуэле. Видео Политика, 03 янв, 23:03
Во Внуково ввели временные ограничения Политика, 03 янв, 22:54
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Вице-президент Венесуэлы ответила на угрозы Трампа Политика, 03 янв, 22:49
Военные сбили 19 летевших на Москву беспилотников за вечер Политика, 03 янв, 22:40
Где еще в 2026 году могут усилиться межгосударственные конфликты Политика, 03 янв, 22:29
Очевидцы рассказали о ситуации в Каракасе после операции США Политика, 03 янв, 22:11
США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное Политика, 03 янв, 21:56
Трамп после ударов по Венесуэле пригрозил Кубе и Колумбии Политика, 03 янв, 21:55
Москва и Минск договорились о сотрудничестве по ситуации с Венесуэлой Политика, 03 янв, 21:53