За ночь над российскими регионами сбили 90 украинских беспилотников

В период с 23:30 до 07:00 мск было уничтожено 90 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего — 37 — над территорией Брянской области, 22 — над Курской, по 11 — над Калужской областью и Московским регионом. Из них три беспилотника летели на Москву, уточнили в оборонном ведомстве.

Еще четрыре дрона сбили над территорией Тульской области, два — над Воронежской и по одному — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

Брянский и Ростовский губернаторы Александр Богомаз и Юрий Слюсарь сообщили об отсутствии пострадавших или разрушений. Белгородский глава Вячеслав Гладков рассказал о пострадавшей в городе Губкин на северо-востоке региона и повреждениях домов там же.

Ранее — в период с 16.00 до 23.30 мск — российские военные сбили более сотни украинских беспилотника над регионами страны. Больше всего — 44 — снова сбили над Брянской областью.