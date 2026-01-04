 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над российскими регионами сбили 90 украинских беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 23:30 до 07:00 мск было уничтожено 90 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего — 37 — над территорией Брянской области, 22 — над Курской, по 11 — над Калужской областью и Московским регионом. Из них три беспилотника летели на Москву, уточнили в оборонном ведомстве.

Еще четрыре дрона сбили над территорией Тульской области, два — над Воронежской и по одному — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

Брянский и Ростовский губернаторы Александр Богомаз и Юрий Слюсарь сообщили об отсутствии пострадавших или разрушений. Белгородский глава Вячеслав Гладков рассказал о пострадавшей в городе Губкин на северо-востоке региона и повреждениях домов там же.

В Белгородской области из-за дронов пострадала женщина
Политика

Ранее — в период с 16.00 до 23.30 мск — российские военные сбили более сотни украинских беспилотника над регионами страны. Больше всего — 44 — снова сбили над Брянской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
дроны ВСУ Минобороны
Материалы по теме
В Белгородской области из-за дронов пострадала женщина
Политика
Над российскими регионами за вечер сбили более сотни дронов
Политика
Число жертв атаки дронов на кафе в Херсонской области выросло до 27
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Президент Колумбии ответил на угрозы Трампа после операции в Венесуэле Политика, 07:58
Синоптики пообещали москвичам «стабильную зимнюю погоду» Общество, 07:37
За ночь над российскими регионами сбили 90 украинских беспилотников Политика, 07:30
Экономколлегия Верховного суда удовлетворила 98% рассмотренных жалоб Политика, 07:00
В Белгородской области из-за дронов пострадала женщина Политика, 06:46
Berliner Zeitung сообщила о сигнале Киеву операцией США в Венесуэле Политика, 06:18
Верховный суд Венесуэлы назначил и.о. президента Политика, 05:38
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине Политика, 05:14
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря Политика, 04:23
В двух аэропортах России ограничили полеты Политика, 04:03
ТАСС узнал, что участникам теракта в «Крокусе» подсыпали наркотики Общество, 03:36
Белый дом показал кадры с наблюдающим за операцией в Венесуэле Трампом Политика, 03:00
NYT узнала о 40 погибших из-за операции США в Венесуэле Политика, 02:44
Зеленский заявил о новом шансе на завершение украинского конфликта Политика, 02:21