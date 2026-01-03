Военные сбили 16 летевших на Москву беспилотников за вечер

Российские военные сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале и добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.

Спустя менее часа он добавил, что отражение атак беспилотников продолжается, и ПВО Минобороны сбили еще четыре дрона.

До этого вечером 3 января Собянин сообщил еще о семи сбитых дронах на подлете к Москве. Так, общее число сбитых дронов, летевших на Москву, составило 16.

После сообщения Собянина представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях в столичном аэропорту Внуково. До этого прием и выпуск самолетов ограничили в воздушных гаванях Иванова и Ярославля.

Атаки беспилотников на столицу продолжаются уже несколько дней. 2 января стало известно о трех дронах, сбитых на подлете к столице, 1 января число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25.