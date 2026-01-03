Военные сбили 16 летевших на Москву беспилотников за вечер
Российские военные сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале и добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.
Спустя менее часа он добавил, что отражение атак беспилотников продолжается, и ПВО Минобороны сбили еще четыре дрона.
До этого вечером 3 января Собянин сообщил еще о семи сбитых дронах на подлете к Москве. Так, общее число сбитых дронов, летевших на Москву, составило 16.
После сообщения Собянина представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях в столичном аэропорту Внуково. До этого прием и выпуск самолетов ограничили в воздушных гаванях Иванова и Ярославля.
Атаки беспилотников на столицу продолжаются уже несколько дней. 2 января стало известно о трех дронах, сбитых на подлете к столице, 1 января число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах