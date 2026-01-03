РСТ: в Венесуэле сейчас нет организованных туристов из России

РСТ рассказал о ситуации с российскими туристами в Венесуэле

Каракас, Венесуэла (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

В Венесуэле в настоящее время нет организованных туристов из России, сообщили РБК в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«По предварительной информации, полученной от туроператоров, на данный момент организованных туристов из России на территории Венесуэлы нет», — говорится в сообщении.

Как уточнили в организации, самолет с российскими туристами, находившимися в стране на отдыхе до вчерашнего дня, в плановом порядке вылетел в Россию и прибудет в пункт назначения примерно через полтора часа. Ближайший плановый рейс из России в Венесуэлу запланирован на 5 января.

«Туроператоры внимательно следят за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте с Минэкономразвития России и с партнерами», — отметили в РСТ, добавив, что в своей работе туроператоры намерены руководствоваться рекомендациями российских МИДа и Минэкономразвития.

РБК также обратился за комментарием АТОР и «Турпомощь».

3 января в Каракасе прогремели взрывы. Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило о «серьезной военной агрессии со стороны США». CBS News со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что американский президент Дональд Трамп санкционировал удары по целям на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

Как сообщает издание Efecto Cocuyo, взрывы были зафиксированы вблизи военной базы Форт-Тиуна, а также в районе Ла-Карлота, где находятся ключевые военные объекты — штаб-квартира Министерства обороны, командование армии, авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт. В центре Каракаса, недалеко от президентского дворца Мирафлорес, была замечена бронетехника.

Президент республики Николас Мадуро в ответ объявил в стране чрезвычайное положение. Позднее Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.