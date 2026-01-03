 Перейти к основному контенту
0

Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле

Фото: Cristian Hernandez / AP / ТАСС
Фото: Cristian Hernandez / AP / ТАСС

Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле
Video

Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения в Венесуэле «для защиты прав населения, полного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе», сообщает МИД Венесуэлы. Каракас сообщил, что подвергся военной агрессии со стороны США.

«Президент Николас Мадуро подписал и распорядился о реализации Декрета, объявляющего чрезвычайное положение на всей территории страны, для защиты прав населения, полного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе. Вся страна должна мобилизоваться для победы над этой империалистической агрессией», — говорится в сообщении МИД страны.

Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников утверждает, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты.

Материал дополняется.

Посольство России не пострадало из-за взрывов в Каракасе Политика, 10:57
CBS сообщил о приказе Трампа о нанесении ударов по Венесуэле Политика, 10:54
Удары в Каракасе. Видео Политика, 10:53
Взрывы в Каракасе после ударов США. Главное Политика, 10:44
Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле Политика, 10:41
Представитель ВС США подтвердил информацию о взрывах в Каракасе Политика, 10:38
Венесуэла заявила о начале военной агрессии США Политика, 10:37
На улицах Каракаса появилась бронетехника Политика, 10:25
Президент Колумбии сообщил о ракетном ударе по Каракасу Политика, 10:24
