Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле

Фото: Cristian Hernandez / AP / ТАСС

Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения в Венесуэле «для защиты прав населения, полного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе», сообщает МИД Венесуэлы. Каракас сообщил, что подвергся военной агрессии со стороны США.

«Президент Николас Мадуро подписал и распорядился о реализации Декрета, объявляющего чрезвычайное положение на всей территории страны, для защиты прав населения, полного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе. Вся страна должна мобилизоваться для победы над этой империалистической агрессией», — говорится в сообщении МИД страны.

Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников утверждает, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты.

Материал дополняется.