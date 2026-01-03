Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле
Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения в Венесуэле «для защиты прав населения, полного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе», сообщает МИД Венесуэлы. Каракас сообщил, что подвергся военной агрессии со стороны США.
«Президент Николас Мадуро подписал и распорядился о реализации Декрета, объявляющего чрезвычайное положение на всей территории страны, для защиты прав населения, полного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе. Вся страна должна мобилизоваться для победы над этой империалистической агрессией», — говорится в сообщении МИД страны.
Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников утверждает, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах