Колумбия перебросила дополнительные силы на границу с Венесуэлой
Колумбия разместит на границе с Венесуэлой силы правопорядка для оказания помощи в случае большого притока беженцев, об этом сообщил президент страны Густаво Петро в своем аккаунте в соцсети X.
«Посольство Колумбии в Венесуэле активно откликается на просьбы о помощи от колумбийцев, находящихся в Венесуэле. Я призываю венесуэльский народ найти путь к гражданскому диалогу и единству. Без суверенитета нет нации», — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп также угрожал ударами Колумбии из-за производства кокаина в стране. «Я слышал, что Колумбия производит кокаин. У них есть заводы по производству кокаина, понятно? А потом они продают нам свой кокаин. Мы это очень ценим. Но да, любой, кто этим занимается и продает его в нашей стране, станет целью для атаки», — заявлял американский лидер.
Колумбия, в свою очередь, обвиняет американские силы в нарушении суверенитета и убийстве рыбака в ее территориальных водах.
В Венесуэле введено чрезвычайное положение из-за ударов по объектам на территории страны. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что местонахождение президента страны Николаса Мадуро неизвестно, согласно заявлению Трампа, Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны.
