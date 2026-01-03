 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Колумбия перебросила дополнительные силы на границу с Венесуэлой

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Густаво Петро
Густаво Петро (Фото: Camilo Erasso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Колумбия разместит на границе с Венесуэлой силы правопорядка для оказания помощи в случае большого притока беженцев, об этом сообщил президент страны Густаво Петро в своем аккаунте в соцсети X. 

«Посольство Колумбии в Венесуэле активно откликается на просьбы о помощи от колумбийцев, находящихся в Венесуэле. Я призываю венесуэльский народ найти путь к гражданскому диалогу и единству. Без суверенитета нет нации», — говорится в сообщении.

США захватили Мадуро, он предстанет перед судом. Спецэфир телеканала РБК
Политика

Ранее президент США Дональд Трамп также угрожал ударами Колумбии из-за производства кокаина в стране.  «Я слышал, что Колумбия производит кокаин. У них есть заводы по производству кокаина, понятно? А потом они продают нам свой кокаин. Мы это очень ценим. Но да, любой, кто этим занимается и продает его в нашей стране, станет целью для атаки», — заявлял американский лидер.

Колумбия, в свою очередь, обвиняет американские силы в нарушении суверенитета и убийстве рыбака в ее территориальных водах.

В Венесуэле введено чрезвычайное положение из-за ударов по объектам на территории страны. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что местонахождение президента страны Николаса Мадуро неизвестно, согласно заявлению Трампа, Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. 

