США захватили Мадуро, он предстанет перед судом. Спецэфир телеканала РБК
Спецэфир телеканала РБК о захвате Мадуро и суде над ним
Военные США провели операцию — нанесли удары по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену. Президент Венесуэлы предстанет перед судом, заявили власти США. Что известно к этому моменту об ударах и судьбе Мадуро — в спецэфире телеканала РБК.
