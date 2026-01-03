 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

США захватили Мадуро, он предстанет перед судом. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК о захвате Мадуро и суде над ним
Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Военные США провели операцию — нанесли удары по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену. Президент Венесуэлы предстанет перед судом, заявили власти США. Что известно к этому моменту об ударах и судьбе Мадуро — в спецэфире телеканала РБК.

США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Цели ударов США в Венесуэле. Карта
Политика
Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы
Политика
Лукашенко осудил удары США по Венесуэле
Политика
CNN сообщил о затишье в Каракасе после ударов США и захвата Мадуро Политика, 15:38
РСТ рассказал о ситуации с российскими туристами в Венесуэле Политика, 15:37
Генпрокурор США озвучил список обвинений против Мадуро Политика, 15:33
Колумбия перебросила дополнительные силы на границу с Венесуэлой Политика, 15:26
Хавьер Милей поддержал захват Мадуро американскими силами Политика, 15:14
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05
США захватили Мадуро, он предстанет перед судом. Спецэфир телеканала РБК Политика, 15:00
Лучшие игры про искусственный интеллект: чем заняться в праздники Социальная экономика, 15:00
В Эстонии предупредили о риске потерять ЧЕ по фехтованию Спорт, 14:53
Цели ударов США в Венесуэле. Карта Политика, 14:47
Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы Политика, 14:45
МИД призвал США прояснить ситуацию с захватом Мадуро Политика, 14:42
Лукашенко осудил удары США по Венесуэле Политика, 14:32
В ПСЖ сообщили о ходе восстановления Сафонова после перелома руки Спорт, 14:30