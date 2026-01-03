Трамп анонсировал пресс-конференцию после удара США по Венесуэле

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что сегодня в 11:00 утра по местному времени (19:00 мск) в «Мар-а-Лаго» состоится пресс-конференция, посвященная операции в Венесуэле.

По словам Трампа, президент страны Николас Мадуро захвачен и вывезен из страны.

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. По данным Associated Press, жители слышали не менее семи взрывов и шум низколетящих самолетов около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск). Без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база. Над столицей Венесуэлы появились американские вертолеты, в том числе десантные CH-47.

В последние месяцы США наращивали военное присутствие в Карибском бассейне. С сентября американские силы начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к перевозке наркотиков. 13 декабря Дональд Трамп заявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле и по «плохим людям, которые привозят наркотики». Он подчеркнул, что США уже «избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде», и теперь намерены перейти к операциям на суше.