 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удары по Венесуэле⁠,
0

Трамп анонсировал пресс-конференцию после удара США по Венесуэле

Сюжет
Удары по Венесуэле
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что сегодня в 11:00 утра по местному времени (19:00 мск) в «Мар-а-Лаго» состоится пресс-конференция, посвященная операции в Венесуэле.

По словам Трампа, президент страны Николас Мадуро захвачен и вывезен из страны.

Целями ударов США стали парламент и стратегические объекты в Венесуэле
Политика
Фото:Reuters

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. По данным Associated Press, жители слышали не менее семи взрывов и шум низколетящих самолетов около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск). Без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база. Над столицей Венесуэлы появились американские вертолеты, в том числе десантные CH-47.

Федеральное авиационное управление США запретило полеты над Венесуэлой
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

В последние месяцы США наращивали военное присутствие в Карибском бассейне. С сентября американские силы начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к перевозке наркотиков. 13 декабря Дональд Трамп заявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле и по «плохим людям, которые привозят наркотики». Он подчеркнул, что США уже «избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде», и теперь намерены перейти к операциям на суше.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Дональд Трамп пресс-конференция Флорида Венесуэла Удары
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Очевидцы рассказали об обстановке в Венесуэле после ударов США
Политика
Трамп провел совещание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле
Политика
Как выглядели ночные удары США по Венесуэле. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
От лесов до морей: зачем и как бизнес заботится об экологии Тренды, 13:41
Вице-президент Венесуэлы заявила, что местонахождение Мадуро неизвестно Политика, 13:39
Панарина признали второй звездой дня НХЛ после дубля в «Зимней классике» Спорт, 13:39
Чем известен Никалас Мадуро: главные факты из биографии 13:33
МИД выступил с заявлением после удара США по Венесуэле и захвата Мадуро Политика, 13:16
Министр обороны Венесуэлы заявил о готовности к сопротивлению США Политика, 13:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Посольство Венесуэлы в России выступило с заявлением из-за агрессии США Политика, 13:11
Бобровский установил уникальный рекорд НХЛ в матче «Зимней классики» Спорт, 13:10
Как брендам пробиться через информационный шум при помощи контентаПодписка на РБК, 13:04
Минтранс напомнил о прекращении рейсов российских авиакомпаний в Каракас Политика, 13:03
Эксперты объяснили, что будет после ударов США по Венесуэле Политика, 13:02
«Металлург» поместил Евгения Кузнецова в список отказов Спорт, 12:59
CBS сообщил, что Мадуро был захвачен спецназом «Дельта» Политика, 12:53