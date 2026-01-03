CBS сообщил о приказе Трампа о нанесении ударов по Венесуэле
CBS со ссылкой на американских чиновников утверждает, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты.
Официально Вашингтон не объявлял о начале военной операции. Пресс-секретарь армии США в Вашингтоне подтвердил сообщения о взрывах в Каракасе, однако отказался прокомментировать возможную причастность Соединенных Штатов к произошедшему, сообщает The New York Times.
Материал дополняется.
