CBS сообщил о приказе Трампа о нанесении ударов по Венесуэле

CBS со ссылкой на американских чиновников утверждает, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты.

Официально Вашингтон не объявлял о начале военной операции. Пресс-секретарь армии США в Вашингтоне подтвердил сообщения о взрывах в Каракасе, однако отказался прокомментировать возможную причастность Соединенных Штатов к произошедшему, сообщает The New York Times.

