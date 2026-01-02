Главврач рассказал о состоянии детей после атаки на Херсонскую область

Обстановка в посёлке Хорлы, 1 января 2026 г. (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Состояние одного из пяти детей, пострадавших при атаке беспилотников на кафе в Херсонской области, оценивается как критическое. Об этом сообщил главный врач республиканской детской больницы Крыма Анатолий Олейник, передает «Таврия». Медики продолжают бороться за жизнь ребенка.

«К нам поступило пять человек, дети в возрасте 12, 13 и 17 лет. Самый тяжелый ребенок сейчас находится в реанимации в возрасте 12 лет, там тяжелая черепно-мозговая травма и абдоминальная травма. Находится в достаточно критическом состоянии, получает всю терапию, находится на ИВЛ», — рассказал главврач. По его словам, остальным детям уже провели необходимые операции, но они остаются в стационаре и получают необходимую помощь.

В новогоднюю ночь 1 января три беспилотника атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы, где находились люди, встречавшие праздник. Один из дронов нес зажигательную смесь, что вызвало сильный пожар, который удалось потушить только к утру. В результате удара погибли 28 человек, включая ребенка.

Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram

Сейчас в больницах Крыма и Херсонской области проходят лечение 14 пострадавших. Помимо ребенка в критическом состоянии, еще четверо пациентов, в том числе один несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированы с травмами средней степени тяжести.