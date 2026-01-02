 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Посольство запросило информацию о россиянах после пожара в Швейцарии

Бар &laquo;Le Constellation&raquo;, горнолыжный курорт Кран-Монтана, Швейцария
Бар «Le Constellation», горнолыжный курорт Кран-Монтана, Швейцария (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Посольство России в Швейцарии направило запрос местным властям для выяснения, есть ли среди жертв и пострадавших в результате новогоднего пожара на курорте Кран-Монтана российские граждане. Как дипмиссия сообщила РБК, обращений от самих россиян в посольство в Берне или генконсульство в Женеве пока не поступало. Власти кантона Вале, где произошла трагедия, заявили, что первоочередно информацию о пострадавших передают их родным.

Более 10 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии
Общество
Фото:Denis Balibouse / Reuters

По последним официальным данным, в результате пожара в баре Le Constellation погибли около 40 человек, еще порядка 115 получили ранения, большинство из них — тяжелые. Процесс идентификации жертв продолжается. Среди погибших и пострадавших, вероятно, есть иностранные туристы, включая граждан Великобритании и Франции.

Предварительной причиной трагедии считается несчастный случай. По свидетельствам очевидцев, возгорание началось в переполненном подвале бара после того, как бенгальский огонь, который одна из посетительниц трясла в бутылке, поджег деревянный потолок. Пламя распространилось мгновенно. В момент происшествия в заведении находились около 200 человек, преимущественно молодежь 15–20 лет. Многие оказались в ловушке и пытались спастись, выбивая окна. Курорт Кран-Монтана объявил чрезвычайное положение, для поддержки семей развернуты кризисные центры.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

