Власти Швейцарии рассказали подробности о пожаре в баре на курорте

Пожар в баре на курорте в Швейцарии начался в подвальном помещении

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Крупный пожар в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь, при котором погибли 40 человек, начался в переполненном подвале, огонь быстро охватил все помещение, передает The Telegraph. Об этом также пишет BFMTV со ссылкой на очевидцев.

По данным свидетелей, возгорание могло быть вызвано бенгальским огнем. Собеседники СМИ рассказали, что видели, как женщину несли на плечах и она трясла бутылку с горящим бенгальским огнем, после чего пламя моментально перекинулось на потолок.

Во время пожара в баре, по оценке очевидцев, находилось около 200 человек, преимущественно молодежь в возрасте 15–20 лет. Многие из них оказались в ловушке из-за быстрого распространения огня и, возможно, недостаточного количества аварийных выходов. Люди пытались спасаться, выбивая окна. Родители прибежали к бару, чтобы найти своих детей.

BFMTV со ссылкой на прокурора кантона Вале Беатрис Пилу, нет оснований говорить, что ЧП произошло в результате умышленных действий.

Телеканал также передает, что среди пострадавших есть граждане Франции. Владельцами заведения, по его информации, являются французы, уроженцы Корсики, которые владеют еще одним баром неподалеку от сгоревшего.

Среди погибших и пострадавших, по словам властей, вероятно, есть иностранные туристы, в том числе британцы. Идентификация тел затруднена из-за сильных ожогов. Более 100 человек были доставлены в больницы, многие находятся в тяжелом состоянии. Для поддержки семей жертв уже развернуты кризисные центры.

Курорт Кран-Монтана, расположенный в 40 км от горы Маттерхорн, объявил чрезвычайное положение.