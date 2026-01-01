Rhône FM: при пожаре в баре в Швейцарии погибли около 40 человек

Число погибших при пожаре на празднике в Швейцарии выросло до 40

При взрыве и пожаре в клубе на курорте в Швейцарии пострадали порядка 100 человек, у многих серьезные ожоги, пишут Le Nouvelliste и RTS. Причиной возгорания могла стать пиротехника, указывает Blick

В результате взрыва и возникшего после него пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана (кантон Вале) погибли около 40 человек, сообщают Rhône FM и Le Nouvelliste со ссылкой на источники. Руководство полиции кантона Вале позднее официально подтвердило, что погибли «несколько десятков» человек, но конкретные данные не назвало, передает Sky News.

По данным Le Nouvelliste, порядка 100 человек пострадали. Многие получили тяжелые ожоги, передает телеканал RTS. По его данным, местные больницы «переполнены». Раненых госпитализируют в том числе с помощью санитарных вертолетов, над Кран-Монтаной ввели бесполетную зону для других воздушных судов.

Взрыв произошел во время празднования Нового года в клубе Le Constellation, после этого там начался пожар. Заведение вмещает от 100 до 400 человек. Rhône FM и Blick пишут, что причиной возгорания могла стать пиротехника, используемая во время концерта. Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом, указывали в правоохранительных органах.

Полиция кантона Вале анонсировала пресс-конференцию на 10:00 (12:00 мск). Для родственников жертв и пострадавших открыли горячую линию.

Кран-Монтана — горнолыжный курорт у подножия Альп на юго-западе Швейцарии. Там расположены пешеходные и велосипедные тропы, лыжные трассы общей длиной 160 км и фуникулер до соседнего города Сиерре. Курорт принимал различные международные спортивные соревнования.