 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Число погибших при пожаре на празднике в Швейцарии выросло до 40

Rhône FM: при пожаре в баре в Швейцарии погибли около 40 человек
При взрыве и пожаре в клубе на курорте в Швейцарии пострадали порядка 100 человек, у многих серьезные ожоги, пишут Le Nouvelliste и RTS. Причиной возгорания могла стать пиротехника, указывает Blick

В результате взрыва и возникшего после него пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана (кантон Вале) погибли около 40 человек, сообщают Rhône FM и Le Nouvelliste со ссылкой на источники. Руководство полиции кантона Вале позднее официально подтвердило, что погибли «несколько десятков» человек, но конкретные данные не назвало, передает Sky News.

По данным Le Nouvelliste, порядка 100 человек пострадали. Многие получили тяжелые ожоги, передает телеканал RTS. По его данным, местные больницы «переполнены». Раненых госпитализируют в том числе с помощью санитарных вертолетов, над Кран-Монтаной ввели бесполетную зону для других воздушных судов.

Число погибших при пожаре на празднике в Швейцарии выросло до 40
Video

Взрыв произошел во время празднования Нового года в клубе Le Constellation, после этого там начался пожар. Заведение вмещает от 100 до 400 человек. Rhône FM и Blick пишут, что причиной возгорания могла стать пиротехника, используемая во время концерта. Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом, указывали в правоохранительных органах.

Полиция кантона Вале анонсировала пресс-конференцию на 10:00 (12:00 мск). Для родственников жертв и пострадавших открыли горячую линию.

Кран-Монтана — горнолыжный курорт у подножия Альп на юго-западе Швейцарии. Там расположены пешеходные и велосипедные тропы, лыжные трассы общей длиной 160 км и фуникулер до соседнего города Сиерре. Курорт принимал различные международные спортивные соревнования.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Швейцария пожар погибшие бар курорт пострадавшие
Материалы по теме
При взрыве в баре на курорте в Швейцарии погибли несколько человек
Общество
На территории НПЗ в Краснодарском крае возник пожар после падения дрона
Политика
На Камчатке возбудили дело после гибели четырех человек в пожаре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Похороны» Duolingo и коллаборация с моделью OnlyFans: PR-провалы-2025Подписка на РБК, 12:46
В Татарстане дроны атаковали резервуарный парк Политика, 12:45
В Курской области из-за атаки дронов повреждены пять домов Общество, 12:31
Российские военные сбили украинский Су-27 Политика, 12:26
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области Общество, 12:21
На территории НПЗ в Краснодарском крае возник пожар после падения дрона Политика, 12:10
Взрыв в баре на курорте в Альпах. Видео Общество, 12:08
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Число погибших при пожаре на празднике в Швейцарии выросло до 40 Общество, 11:57
Более 100 тыс. человек в Волынской области остались без электричества Общество, 11:42
Маск заявил, что своими налогами сломал компьютер налоговой службы США Бизнес, 11:28
Телеведущего Евгения Киселева заочно арестовали в России Общество, 10:58
Менять работу теперь рискованнее. Как расти в доходе на прежнем местеПодписка на РБК, 10:37
Как вы хотели бы прожить жизнь. Составляем идеальный план и его бюджет Образование, 10:29
На «Госуслугах» расширят функцию возврата переплат по госпошлинам Общество, 10:28