 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

При пожаре в баре на курорте в Швейцарии пострадали около 100 человек

Полиция сообщила о 100 пострадавших при пожаре в баре на курорте в Швейцарии
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Десятки» человек погибли и примерно 100 ранены в результате пожара, произошедшего в новогоднюю ночь в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана в Альпах, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

«По нашим подсчетам, около 100 человек получили ранения, большинство из них серьезные, и, к сожалению, десятки человек считаются погибшими», — сказал начальник полиции кантона Вале, на территории которого располагается Кран-Монтана.

Rhône FM и Le Nouvelliste со ссылкой на источники писали, что погибли 40 человек.

При пожаре в баре на курорте в Швейцарии пострадали около 100 человек
Video

По предварительным данным властей, причиной пожара стал несчастный случай. Reuters со ссылкой на видео, показанное в эфире французского телеканала BFMTV, пишет, что у одной из женщин, которую носили на плечах, в руке был пиротехнический фонтан, от которого и загорелся деревянный потолок. Однако само начало пожара в кадр не попало.

Число погибших при пожаре на празднике в Швейцарии выросло до 40
Общество

Посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, приехавший на место ЧП, рассказал в эфире Sky TG24, что потолок загорелся после того, как кто-то запустил в баре фейерверк.

По данным властей, среди погибших есть иностранцы. Идентификация тел будет затруднена, так как они сильной обгорели, предупредили в службе безопасности кантона.

Генеральный консул России в Женеве Игорь Попов сообщил «РИА Новости», что дипломаты запросили у властей кантона Вале информацию о российских гражданах.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Швейцария Альпы пожар молодежь Новый год
Материалы по теме
Власти Швейцарии рассказали подробности о пожаре в баре на курорте
Общество
В Амстердаме в новогоднюю ночь произошел пожар в церкви XIX века
Общество
Число погибших при пожаре на празднике в Швейцарии выросло до 40
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В розыгрыше «Русского лото» три человека разделили приз в 1 млрд руб. Общество, 18:43
При пожаре в баре на курорте в Швейцарии пострадали около 100 человек Общество, 18:25
Как мир встретил Новый год. Фоторепортаж Общество, 17:57 
В Сочи объявили угрозу атаки дронов Политика, 17:52
На предприятии в Калужской области возник пожар после атаки дрона Политика, 17:41
Украина получила и поставила на вооружение еще два ЗРК Patriot Политика, 17:31
Премьер Словакии поздравил граждан с Новым годом на русском языке. Видео Общество, 17:13
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пятилетний мальчик Общество, 17:02
Власти Швейцарии рассказали подробности о пожаре в баре на курорте Общество, 16:58
В России начали выдавать чеки с новым НДС Бизнес, 16:56
В аэропорту Сочи ограничили прием и отправку рейсов Общество, 16:51
Буданов объявил Капустина живым после сообщения РДК о его гибели Политика, 16:37
Медведев сравнил удар по кафе в Хорлах с действиями фашистов в Хатыни Общество, 16:08
Видеоитоги от Когана, Голубова и Зубика: доходы-2025 и идеи на 2026 годПодписка на РБК, 15:55 