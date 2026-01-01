При пожаре в баре на курорте в Швейцарии пострадали около 100 человек
«Десятки» человек погибли и примерно 100 ранены в результате пожара, произошедшего в новогоднюю ночь в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана в Альпах, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
«По нашим подсчетам, около 100 человек получили ранения, большинство из них серьезные, и, к сожалению, десятки человек считаются погибшими», — сказал начальник полиции кантона Вале, на территории которого располагается Кран-Монтана.
Rhône FM и Le Nouvelliste со ссылкой на источники писали, что погибли 40 человек.
По предварительным данным властей, причиной пожара стал несчастный случай. Reuters со ссылкой на видео, показанное в эфире французского телеканала BFMTV, пишет, что у одной из женщин, которую носили на плечах, в руке был пиротехнический фонтан, от которого и загорелся деревянный потолок. Однако само начало пожара в кадр не попало.
Посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, приехавший на место ЧП, рассказал в эфире Sky TG24, что потолок загорелся после того, как кто-то запустил в баре фейерверк.
По данным властей, среди погибших есть иностранцы. Идентификация тел будет затруднена, так как они сильной обгорели, предупредили в службе безопасности кантона.
Генеральный консул России в Женеве Игорь Попов сообщил «РИА Новости», что дипломаты запросили у властей кантона Вале информацию о российских гражданах.
