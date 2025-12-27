 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

МВД раскрыло «праздничные приманки» мошенников перед Новым годом

Сюжет
Как защититься от мошенников

В преддверии новогодних праздников мошенники начали обманывать россиян под видом больших скидок, подарков и фальшивых розыгрышей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По информации полиции, в своих схемах злоумышленники используют «праздничные приманки». В частности, они предлагают пользователям «по сказочным ценам» купить подарочные наборы, за которые нужно внести предоплату.

Мошенники также используют фальшивые розыгрыши и акции, убеждая людей, что у них осталось несколько минут, чтобы воспользоваться предложением. Еще один способ — ложные страницы маркетплейсов со «скидками до 90%».

ВТБ раскрыл ключевые схемы мошенников перед Новым годом
Общество
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Ранее в Росгвардия рассказали, какие уловки используют квартирные воры во время новогодних праздников. По данным ведомства, преступники кладут мешки с мусором, закрепляют нити на двери, а также используют балконы и карнизы для наблюдения за жильем потенциальных жертв.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Новый Год мошенники МВД
