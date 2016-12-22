Аэропорт Домодедово ограничил прием и отправку рейсов
Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты «по согласованию с соответствующими органами», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Меру он объяснил временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Кореняко не исключил корректировки в расписании некоторых рейсов. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель Росавиации.
Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Нижнего Новгорода.
Кроме того, приостановили полеты аэропорты Калуги, Ульяновска, Тамбова, Пензы, Самары и Ижевска.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах