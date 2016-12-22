Аэропорт Домодедово ограничил прием и отправку рейсов

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты «по согласованию с соответствующими органами», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меру он объяснил временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Кореняко не исключил корректировки в расписании некоторых рейсов. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель Росавиации.

Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Нижнего Новгорода.

Кроме того, приостановили полеты аэропорты Калуги, Ульяновска, Тамбова, Пензы, Самары и Ижевска.