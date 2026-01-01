 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пятилетний мальчик

Сальдо: в Херсонской области из-за атаки дрона погиб пятилетний мальчик
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

В Тарасовке Херсонской области в результате атаки беспилотника погиб пятилетний ребенок, который вместе с семьей ехал в легковом автомобиле. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, все взрослые в нем получили множественные ранения. Их в тяжелом состоянии доставили в Скадовскую ЦРБ.

При ударе по кафе и гостинице на берегу Черного моря погибли 24 человека
Политика
Владимир Сальдо

В новогоднюю ночь беспилотники атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы на побережье Черного моря в Херсонской области. По словам губернатора, в момент удара в заведении находились мирные жители, встречавшие Новый год. Атака была проведена с помощью трех дронов, один из которых нес зажигательную смесь, спровоцировавшую масштабный пожар. Огонь удалось полностью ликвидировать только к утру.

Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Согласно последним данным, в результате удара погибли 24 человека, включая ребенка. Более 50 человек получили ранения. По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии. Власти региона объявили 2 и 3 января днями траура.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Херсонская область атака дронов беспилотники Владимир Сальдо
Материалы по теме
МИД заявил, что атака дронов в Херсонской области была спланированной
Общество
Сальдо показал фото с места удара дронов по кафе в Херсонской области
Политика
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Украина получила и поставила на вооружение еще два ЗРК Patriot Политика, 17:31
Премьер Словакии поздравил граждан с Новым годом на русском языке. Видео Общество, 17:13
В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пятилетний мальчик Общество, 17:02
Власти Швейцарии рассказали подробности о пожаре в баре на курорте Общество, 16:58
В России начали выдавать чеки с новым НДС Бизнес, 16:56
В аэропорту Сочи ограничили прием и отправку рейсов Общество, 16:51
Буданов объявил Капустина живым после сообщения РДК о его гибели Политика, 16:37
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Медведев сравнил удар по кафе в Хорлах с действиями фашистов в Хатыни Общество, 16:08
Видеоитоги от Когана, Голубова и Зубика: доходы-2025 и идеи на 2026 годПодписка на РБК, 15:55 
Сальдо показал фото с места удара дронов по кафе в Херсонской области Политика, 15:17
МИД заявил, что атака дронов в Херсонской области была спланированной Общество, 15:11
Эксперты расшифровали файл из дрона, летевшего на резиденцию Путина Политика, 15:10
Власти заявили о повреждении инфраструктуры в портах Одессы и Измаила Общество, 14:45
Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины Общество, 14:20