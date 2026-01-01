В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пятилетний мальчик

Фото: SALDO_VGA / Telegram

В Тарасовке Херсонской области в результате атаки беспилотника погиб пятилетний ребенок, который вместе с семьей ехал в легковом автомобиле. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, все взрослые в нем получили множественные ранения. Их в тяжелом состоянии доставили в Скадовскую ЦРБ.

В новогоднюю ночь беспилотники атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы на побережье Черного моря в Херсонской области. По словам губернатора, в момент удара в заведении находились мирные жители, встречавшие Новый год. Атака была проведена с помощью трех дронов, один из которых нес зажигательную смесь, спровоцировавшую масштабный пожар. Огонь удалось полностью ликвидировать только к утру.

Согласно последним данным, в результате удара погибли 24 человека, включая ребенка. Более 50 человек получили ранения. По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии. Власти региона объявили 2 и 3 января днями траура.