Военная операция на Украине⁠,
0

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области

После атаки БПЛА в Херсонской области шесть человек остаются в тяжелом состоянии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Шесть человек, включая детей, находятся в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Херсонской области. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «РИА Новости».

«Шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии. Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — сообщил Кузнецов.

Удар по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря произошел ночью 1 января. В результате погибли 24 человека, в том числе ребенок, а пострадали более 50, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что ВСУ ударили «по месту, где мирные жители встречали Новый год». «Удар был нанесен после работы разведчика — почти под бой курантов», — добавил он.

По его словам, удар нанесли с помощью трех дронов, один из которых переносил зажигательную смесь. Из-за нее на месте атаки начался мощный пожар, который удалось потушить к утру.

СК возбудил дело о теракте после удара дронов в Херсонской области
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

По факту атаки беспилотников Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. 

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 168 беспилотных летательных аппаратов в различных регионах страны. Наибольшее количество дронов, 61, было сбито над Брянской областью.

Системы ПВО также работали над Краснодарским краем, где уничтожено 25 дронов, над акваторией Азовского моря (24), Тульской областью (23) и Крымом (16). Над Московской областью перехвачено 12 дронов, а над Калужской — семь.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
беспилотники атака дронов Херсонская область
