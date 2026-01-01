Video

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеопоздравление с Новым годом, в котором поздравление в том числе прозвучало на русском языке. Ролик опубликован в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Фицо сказал «С Новым годом!» также на английском, итальянском и шведском, пояснив, что таким образом подчеркивает ориентацию внешней политики Словакии на все стороны света.

Фицо, президент Сербии Александр Вучич и премьер Венгрии Виктор Орбан были в числе тех политиков, которым президент России Владимир Путин направил праздничные поздравления.

Фицо неоднократно заявлял, что Словакия выступает за восстановление отношений с Россией, и просил министра иностранных дел как можно скорее возобновить заседания совместных комиссий по экономическому сотрудничеству. По его словам, все страны ЕС возобновят экономические связи с Россией после завершения конфликта на Украине, назвав ситуацию с санкциями лицемерной.

Он также назвал абсурдом, что Словакия не может закупать российский газ, в то время как Москва остается одним из ключевых поставщиков СПГ для других европейских стран, например Франции. Словацкий премьер добавил, что вместе с Венгрией страна намерена добиваться через суд отмены плана ЕС по отказу от российских энергоносителей.