 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2026⁠,
0

Премьер Словакии поздравил граждан с Новым годом на русском языке. Видео

Премьер Словакии Роберт Фицо поздравил граждан с Новым годом на русском языке
Сюжет
Новый год 2026

Премьер Словакии поздравил граждан с Новым годом на русском языке. Видео
Video

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеопоздравление с Новым годом, в котором поздравление в том числе прозвучало на русском языке. Ролик опубликован в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Фицо сказал «С Новым годом!» также на английском, итальянском и шведском, пояснив, что таким образом подчеркивает ориентацию внешней политики Словакии на все стороны света.

Фицо, президент Сербии Александр Вучич и премьер Венгрии Виктор Орбан были в числе тех политиков, которым президент России Владимир Путин направил праздничные поздравления.

Фицо неоднократно заявлял, что Словакия выступает за восстановление отношений с Россией, и просил министра иностранных дел как можно скорее возобновить заседания совместных комиссий по экономическому сотрудничеству. По его словам, все страны ЕС возобновят экономические связи с Россией после завершения конфликта на Украине, назвав ситуацию с санкциями лицемерной.

Он также назвал абсурдом, что Словакия не может закупать российский газ, в то время как Москва остается одним из ключевых поставщиков СПГ для других европейских стран, например Франции. Словацкий премьер добавил, что вместе с Венгрией страна намерена добиваться через суд отмены плана ЕС по отказу от российских энергоносителей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Роберт Фицо поздравление Новый год Словакия
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Материалы по теме
Путин поздравил с Новым годом Трампа, Фицо, Орбана, Си и Моди
Политика
Фицо рассказал, почему не поддержал решение саммита ЕС по активам России
Политика
Фицо рассказал, как час спорил с главой Евросовета о помощи Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Премьер Словакии поздравил граждан с Новым годом на русском языке. Видео Общество, 17:13
В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пятилетний мальчик Общество, 17:02
Власти Швейцарии рассказали подробности о пожаре в баре на курорте Общество, 16:58
В России начали выдавать чеки с новым НДС Бизнес, 16:56
В аэропорту Сочи ограничили прием и отправку рейсов Общество, 16:51
Буданов объявил Капустина живым после сообщения РДК о его гибели Политика, 16:37
Медведев сравнил удар по кафе в Хорлах с действиями фашистов в Хатыни Общество, 16:08
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Видеоитоги от Когана, Голубова и Зубика: доходы-2025 и идеи на 2026 годПодписка на РБК, 15:55 
Сальдо показал фото с места удара дронов по кафе в Херсонской области Политика, 15:17
МИД заявил, что атака дронов в Херсонской области была спланированной Общество, 15:11
Эксперты расшифровали файл из дрона, летевшего на резиденцию Путина Политика, 15:10
Власти заявили о повреждении инфраструктуры в портах Одессы и Измаила Общество, 14:45
Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины Общество, 14:20
На Кубани десятки тысяч человек остались без света на Новый год Общество, 14:18