Военная операция на Украине⁠,
0

Фицо рассказал, почему не поддержал решение саммита ЕС по активам России

Фицо: Словакия отвергла финансирование военных нужд Украины на саммите ЕС
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не поддержала выводы саммита ЕС по Украине 18–19 декабря, отметив, что военного решения российско-украинского конфликта нет. Об этом премьер сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, кадры выступления Фицо выложила его партия SMER на YouTube.

«Мы отвергаем дальнейшее финансирование военных нужд (Украины — ред.), потому что не верим в военное решение конфликта», — сказал премьер.

Премьер-министр напомнил, что заранее информировал партнеров о своей позиции. Он заявил, что «сдержал свое слово», поскольку заключения по Украине поддержали лишь 25 государств — членов Евросоюза, в то время как Словакия и Венгрия его не поддержали.

Ранее в декабре Фицо назвал Украину виновницей в исчезновении денег Европейского союза и дестабилизации будущего. «Украина — это черная дыра, из-за которой исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза», — сказал он.

В ночь на 19 декабря после более чем 16 часов обсуждений лидеры стран ЕС приняли решение о выделении Украине финансирования в размере €90 млрд из общего бюджета на 2026–2027 годы, отказавшись от идеи использовать для этого замороженные российские активы. Санкции против России были продлены на полгода, что Москва считает незаконным.

Как пояснил канцлер Германии Фридрих Мерц, речь идет о беспроцентном кредите, а российские активы «останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что ранее бессрочно замороженные активы могут быть разблокированы только при условии, если за это проголосует квалифицированное большинство стран-членов.

Москва предупреждала, что изъятие российских активов повлечет за собой «серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц». Любые действия с ними российская сторона считает воровством.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Егор Алимов
