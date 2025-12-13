Фицо заявил, что продолжит выступать за возобновление отношений с Россией

Роберт Фицо (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Словакия входит число тех стран, которые призывает к восстановлению отношений с Россией. Об этом премьер-министр страны Роберт Фицо заявил в эфире программы «Субботние диалоги» на радио STVR.

«Мы относимся к тем, кто призывает и будет призывать к возобновлению отношений [с Россией]. <...> Я попрошу министра иностранных дел как можно скорее возобновить заседания смешанных комиссий, которые существуют между странами, по вопросу экономического сотрудничества», — сказал Фицо.

Он также подчеркнул, что все страны Евросоюза возобновят экономические связи с Россией после завершения украинского конфликта.

«Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», — заявил словацкий премьер.

Кроме того, он назвал «абсурдом», что Словакия не может закупать у России газ, хотя Москва является одним из крупнейших поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в другие страны Европы, в частности, Францию. Фицо также отметил, что Словакия вместе с Венгрией намерены вместе добиваться аннулирования плана ЕС по отказу от российских энергоносителей, в том числе через суд.

3 декабря Совет и парламент Евросоюза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Оно вводит поэтапный запрет на импорт СПГ и трубопроводного газа из России с последующим полным запретом, которые вступят в силу с конца 2026 и осени 2027 года соответственно.

Послы стран Евросоюза согласовали этот план в среду, 10 декабря. Голосование Европарламента пройдет на следующей неделе, а министры стран ЕС, как ожидается, официально одобрят запрет в начале 2026 года.