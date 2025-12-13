 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Фицо заявил, что продолжит выступать за возобновление отношений с Россией

Фицо: Евросоюз побежит возобновлять связи с Россией после конца конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Словакия входит число тех стран, которые призывает к восстановлению отношений с Россией. Об этом премьер-министр страны Роберт Фицо заявил в эфире программы «Субботние диалоги» на радио STVR.

«Мы относимся к тем, кто призывает и будет призывать к возобновлению отношений [с Россией]. <...> Я попрошу министра иностранных дел как можно скорее возобновить заседания смешанных комиссий, которые существуют между странами, по вопросу экономического сотрудничества», — сказал Фицо.

Он также подчеркнул, что все страны Евросоюза возобновят экономические связи с Россией после завершения украинского конфликта.

Фицо пообещал мешать военной помощи ЕС для Украины «хоть до Нового года»
Политика
Роберт Фицо

«Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», — заявил словацкий премьер.

Кроме того, он назвал «абсурдом», что Словакия не может закупать у России газ, хотя Москва является одним из крупнейших поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в другие страны Европы, в частности, Францию. Фицо также отметил, что Словакия вместе с Венгрией намерены вместе добиваться аннулирования плана ЕС по отказу от российских энергоносителей, в том числе через суд.

В ЕС предусмотрели право не применять запрет на импорт газа из России
Политика
Фото: Егор Алеев / ТАСС

3 декабря Совет и парламент Евросоюза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Оно вводит поэтапный запрет на импорт СПГ и трубопроводного газа из России с последующим полным запретом, которые вступят в силу с конца 2026 и осени 2027 года соответственно.

Послы стран Евросоюза согласовали этот план в среду, 10 декабря. Голосование Европарламента пройдет на следующей неделе, а министры стран ЕС, как ожидается, официально одобрят запрет в начале 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Роберт Фицо Словакия Россия
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Материалы по теме
Фицо предложил поддержавшим Украину школьникам отправиться туда
Политика
Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву
Политика
Фицо исключил участие Словакии в схемах ЕС по помощи Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 18:12
Лыжник Коростелев назвал ужасным свое выступление в спринте на Кубке мира Спорт, 18:30
В Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг Общество, 18:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Фицо заявил, что продолжит выступать за возобновление отношений с Россией Политика, 18:09
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Боксер Шумков принес сборной России первое золото на ЧМ в Дубае Спорт, 17:54
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В Думе заявили о признании Deutsche Welle нежелательной организацией Политика, 17:49
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Освобожденных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину Политика, 17:41
Тренер назвал причины неудач Коростелева и Непряевой в спринте на КМ Спорт, 17:34
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29