Военная операция на Украине
0

Президент Таджикистана осудил попытку атаковать резиденцию Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон (Фото: Администрация Президента России)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон осудил атаку беспилотников на резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

В ходе телефонного разговора с российским коллегой он отметил, что подобные действия «неприемлемы и будут препятствовать переговорному процессу по достижению мира и стабильности».

О попытке атаковать резиденцию «Ужи́н» вечером 29 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, для этой цели ночью Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия, но все они были перехвачены системами ПВО.

Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»
Политика
Александр Лукашенко

В Кремле атаку назвали попыткой срыва мирных переговоров, а Лавров предупредил, что Москва пересмотрит переговорную позицию, но не выйдет из процесса.

Киев обвинения отрицает. Президент Украины Владимир Зеленский связал заявление Москвы с переговорами Киева во Флориде, прошедшими 28 декабря.

Попытку атаки осудили многие лидеры иностранных государств.

Александра Озерова
Таджикистан Эмомали Рахмон Владимир Путин Украина атака резиденция
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
