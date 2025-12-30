 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский определился с кандидатурой на должность главы своего офиса

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность нового руководителя офиса президента, передает «РБК-Украина».

«Что касается руководителя офиса, я определился. Информация будет чуть позже», — сказал он.

Глава государства также сообщил, что кадровые изменения в руководстве президентских администраций произойдут сразу в начале 2026 года.

Зеленский исключил Ермака из СНБО и своей ставки
Политика
Владимир Зеленский

Предыдущий глава офиса президента Андрей Ермак ушел в отставку в конце ноября на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Незадолго до написания заявления у него прошли обыски, позднее детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил, что обыски не связаны с «делом Миндича».

После его отставки Зеленский говорил, что рассматривает на вакантную должность двух кандидатов — первого вице-премьера Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля. Зеленский отмечал, что проблема заключается в том, что «кто-то должен заменить их на их нынешних должностях».

