 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Из названия музыкальной академии Украины убрали имя Чайковского

Фото: Олег Дубина / Fotodom / Shutterstock
Фото: Олег Дубина / Fotodom / Shutterstock

Минкультуры Украины убрало имя русского композитора Петра Чайковского из названия Национальной музыкальной академии, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

«Отныне учебное заведение будет называться Национальная музыкальная академия Украины», — говорится в сообщении.

Решение принято в соответствии с действующим законодательством и на основании экспертного заключения Украинского института национальной памяти, отметили в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что переименование не затрагивает статус академии, образовательный процесс или творческую деятельность и проводится в рамках государственной политики деколонизации культурного пространства.

Следующим этапом станет публичное обсуждение с коллективом академии, экспертным сообществом и представителями общественности вопроса присвоения учебному заведению нового имени, добавили представители Минкультуры.

Башмет счел отказ Запада от Чайковского и Пушкина «отказом от души»
Общество
Юрий Башмет

В конце декабря 2022 года коллектив Национальной музыкальной академии Украины проголосовал против исключения имени Чайковского из названия учебного заведения. На тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко выразил разочарование этим решением, отметив, что академия не учла рекомендации профильного комитета Верховной рады и экспертного совета при Минкультуры Украины.

В январе 2023 года Ткаченко заявил о необходимости ввести ограничения на театральные постановки по мотивам произведений русских классиков. Он сослался на позицию властей Литвы, ранее упоминавших идею «карантина» для произведений Чайковского и других русских классиков.

По словам Ткаченко, произведения Чайковского, Пушкина и Достоевского используются российскими властями как инструмент политического влияния, поэтому, считает он, в ведущих украинских театрах следует ввести временные ограничения на их исполнение.

После начала специальной военной операции Москва неоднократно критиковала действия по «отмене» русской культуры за рубежом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Украина Академия Чайковский Минкультуры Украины
Материалы по теме
Лавров заявил, что поднимал в Эр-Рияде вопрос русской культуры на Украине
Политика
Путин назвал призывающих к отмене русской культуры неумными людьми
Политика
Кремль после исполнения «Катюши» на ЧМ исключил «отмену» русской культуры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Посольство в Таиланде опровергло данные о запретах для въезда россиян Политика, 16:15
Законопроекты о регулировании крипторынка внесут в ГД в течение полугода Крипто, 16:10
В Евротоннеле между Британией и Францией произошел сбой Общество, 16:09
Карпин назвал 2025 год лучшим для сборной России после отстранения Спорт, 16:06
Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в двух портах Одессы Политика, 16:06
Почему время бездушного копирования зарубежного ПО прошло Отрасли, 16:02
Последний энергоблок Билибинской АЭС остановил работу Общество, 16:01
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Экспорт российского газа в Европу упал до минимума за полвека Экономика, 15:59
«Крылья Советов» выплатили «РТ-Капиталу» ₽535 млн из долга свыше ₽920 млн Спорт, 15:59
Не просто переправа: как мосты превратились в архитектурный феномен Стиль, 15:51
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погибла женщина Политика, 15:38
Минфин назвал конечные расходы на экономику, социалку и оборону в 2026-м Экономика, 15:36
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30