Из названия музыкальной академии Украины убрали имя Чайковского

Фото: Олег Дубина / Fotodom / Shutterstock

Минкультуры Украины убрало имя русского композитора Петра Чайковского из названия Национальной музыкальной академии, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

«Отныне учебное заведение будет называться Национальная музыкальная академия Украины», — говорится в сообщении.

Решение принято в соответствии с действующим законодательством и на основании экспертного заключения Украинского института национальной памяти, отметили в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что переименование не затрагивает статус академии, образовательный процесс или творческую деятельность и проводится в рамках государственной политики деколонизации культурного пространства.

Следующим этапом станет публичное обсуждение с коллективом академии, экспертным сообществом и представителями общественности вопроса присвоения учебному заведению нового имени, добавили представители Минкультуры.

В конце декабря 2022 года коллектив Национальной музыкальной академии Украины проголосовал против исключения имени Чайковского из названия учебного заведения. На тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко выразил разочарование этим решением, отметив, что академия не учла рекомендации профильного комитета Верховной рады и экспертного совета при Минкультуры Украины.

В январе 2023 года Ткаченко заявил о необходимости ввести ограничения на театральные постановки по мотивам произведений русских классиков. Он сослался на позицию властей Литвы, ранее упоминавших идею «карантина» для произведений Чайковского и других русских классиков.

По словам Ткаченко, произведения Чайковского, Пушкина и Достоевского используются российскими властями как инструмент политического влияния, поэтому, считает он, в ведущих украинских театрах следует ввести временные ограничения на их исполнение.

После начала специальной военной операции Москва неоднократно критиковала действия по «отмене» русской культуры за рубежом.