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Башмет счел отказ Запада от Чайковского и Пушкина «отказом от души»

Юрий Башмет: Запад, отказываясь от Чайковского и Пушкина, «отказывается от своей души»
Российская культура отличается от других профессионализмом, глубокими знаниями, традициями и искренностью, подчеркнул дирижер
Юрий Башмет
Юрий Башмет (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Запад, отменяя русскую культуру и отказываясь от Петра Ильича Чайковского и Александра Сергеевича Пушкина, по сути, «отказывается от сердца и души». Об этом заявил художественный руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», дирижер Юрий Башмет.

«Сегодня, когда кое-где отказываются от Чайковского, Пушкина, Чехова, они, по сути, отказываются от сердца, от своей души, то есть от самой сути нашей культуры», — сказал он во время церемонии вручения медалей Героя труда и государственных премий.

Башмет подчеркнул, что у России есть «огромный тыл», что страна сохраняет культуру, лидировавшую в мире более 200 лет. «Я говорю о классической музыке», — уточнил дирижер.

По его словам, российская культура отличается от других профессионализмом, глубокими знаниями, традициями и искренностью.

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Президент Владимир Путин 12 июня, в День России, присвоил Башмету звание Героя труда.

После начала военной спецоперации России на Украине ряд деятелей культуры столкнулись с отменой своих выступлений или отказами от сотрудничества. Так, в начале марта Баварская государственная опера прекратила работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Гергиев также лишился поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

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Вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский в начале апреля заявил, что культура России должна сейчас исчезнуть из публичного пространства. Он указал, что сейчас не время для русского балета, не сезон для постановок по Чехову или Пушкину, а также выступлений ансамбля им. Александрова.

Путин отмечал, что на Западе развивается прогрессирующая дискриминация всего, что связано с Россией. «Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова», — говорил глава государства.

По его словам, в последний раз такую массовую кампанию против культуры проводили нацисты в Германии.

Бойкот русской культуры и российских артистов и деление таким образом на «хороших и плохих» является «гротеском», эта позиция бесчеловечна, подчеркнул украинский кинорежиссер Сергей Лозница во время Каннского кинофестиваля.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Юрий Башмет Александр Пушкин Петр Чайковский Запад отмена
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