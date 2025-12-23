 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Токаев предложил Казахстан как площадку для мирных переговоров

Сюжет
Военная операция на Украине
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан)

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию российско-украинского военного конфликта, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщила пресс-служба президента, в ходе разговора Токаев указал, что Казахстан не является посредником в мирном процессе, однако в случае необходимости готов предоставить переговорную площадку «в духе доброй воли».

Президент Казахстана отметил сложность урегулирования конфликта и добавил, что территориальный вопрос занимает в нем «доминирующее место» и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации «на поле». Он призвал все вовлеченные стороны проявить терпение, гибкость и профессионализм и продолжить поиск решения по достижению мира.

Отдельно Токаев отметил лидерские качества Трампа, которые, как говорится в пресс-релизе, позволили американскому президенту «завершить ряд международных военных конфликтов и достичь положительных результатов в усилении внутреннего потенциала США».

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине
Политика

США в конце ноября представили план по урегулированию конфликта на Украине. На протяжении следующего месяца представители сторон конфликта и западных стран обсуждали его условия. Одни из последних контактов состоялись в минувшие выходные: американские и российские представители встретились 20–21 декабря; украинская делегация обсудила план с американскими и европейскими переговорщиками 19–21 декабря.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, во время последней встречи США предложили провести прямые переговоры с Украиной, Россией и Европой. Киев эту инициативу поддержал.

Президент России Владимир Путин, комментируя в сентябре возможность двусторонней встречи с Зеленским, заявил, что ее возможно провести, однако для этого украинскому лидеру нужно приехать в Москву. Кремль затем уточнил, что встреча проводилась бы для «разговора, а не капитуляции».

Зеленский, однако, отказался приезжать в Россию. «Это то же самое, как если бы я сказал, что он должен приехать в Киев», — пояснил он.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Дональд Трамп США Россия Украина переговоры
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
